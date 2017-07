Xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhân chứng chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh nhà xưởng bốc cháy (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khu nhà xưởng cháy rụi sau đám cháy (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng khiến 8 người tử vong tại xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội, theo các nhân chứng, khi phát hiện lửa bốc lên thì họ đều bỏ chạy. Tuy nhiên, do đám cháy quá dữ dội, xưởng lại không có lối thoát hiểm nên nhiều người không may mắn đã bị kẹt lại.Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy xưởng, chị May, một công nhân của xưởng thất thần kể lại: Vào khoảng 10 giờ sáng, khi đang làm socola, chị May bỗng phát hiện ra có khói len vào xưởng cùng với mùi khét lẹt.“Lúc này, tôi thấy cháy do chập điện ở tầng 2 khu xưởng táp xuống. Khoảng gần hai chục người ở tầng 1 liền bỏ chạy,” người nữ công nhân vẫn chưa hết hoảng sợ nhớ lại.Đau lòng hơn, nhiều người chạy ra tới cửa nhưng vẫn không thể thoát thân do lửa quá dữ dội.Bà Nguyễn Thị Thực, một người chứng kiến vụ cháy từ đầu, cho biết lửa cháy từ ngoài rồi lan dần vào trong. Lúc này những người ở bên trong xưởng vội bỏ chạy ra ngoài; trong đó có những người chạy ra, thấy lửa cháy quá lớn, lại bỏ chạy vào trong nên bị mắc kẹt.Nhiều người dân sinh sống xung quanh khu xưởng bốc cháy cho biết: Chủ của xưởng này không phải là người địa phương. Họ đến để thuê lại và sản xuất.Đáng chú ý, cũng theo một số nhân chứng, khu xưởng có thiết kế hình chữ U. Phần phía sau khu xưởng này không có lối thoát hiểm nên các nạn nhân không còn đường nào khác ngoài chạy theo đường cổng chính.Ngoài ra, do đây là xưởng sản xuất bánh, nên lượng dầu mỡ và nguyên vật liệu bên trong càng làm cho ngọn lửa trở nên dữ dội hơn, khiến công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn.Tại hiện trường, nhiều người thân các nạn nhân đã khóc ngất khi từng thi thể được đưa ra bên ngoài.Trước đó, như VietnamPlus đã thông tin, vào khoảng 10 giờ sáng 29/7, một đám cháy dữ dội đã bùng phát và bao trùm lên khu xưởng sản xuất bánh kẹo tại xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Mặc dù đã nỗ lực cứu hỏa, nhưng 8 người vẫn bị mắc kẹt và tử vong.Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.