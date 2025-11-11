3 người tử vong trong nhà trọ ở Đồng Tháp: Xác định nguyên nhân ban đầu

Ngày 11/11, theo Công an tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu của 3 người tử vong (trong đó có 1 trẻ em) trong nhà trọ ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp.

Theo kết quả xác định ban đầu của cơ quan tố tụng, anh N.V.K. (41 tuổi, ở xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) tử vong là do suy hô hấp cấp, suy tim cấp, phù phổi cấp; chị T.T.L.T. (45 tuổi, ở xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp) chết vì ngừng hô hấp, tuần hoàn cấp do siết cổ; em N.N.B.T. (12 tuổi) tử vong do ngừng hô hấp, tuần hoàn cấp.

Do cả 3 người tử vong trên dưới 24 giờ nên cần chờ kết quả xét nghiệm vi thể, độc chất để bổ sung kết luận.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ 15 ngày 8/11, chủ vựa dừa ở xã Tân Hương không thấy chị T.T.L.T. đến làm việc nên gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được.

Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày (8/11), chủ vựa dừa đến phòng trọ của chị T. ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp để tìm nhưng thấy cửa phòng trọ khóa bên trong, gọi không có ai trả lời nên báo chủ nhà trọ đến kiểm tra.

Khi chủ nhà trọ mở cửa phòng trọ thì phát hiện chị T. cùng anh N.V.K. (41 tuổi, sống chung) và con gái chị T. là N.N.B.T. đã tử vong.

Cơ quan chức năng tiếp tục khẩn trương điều tra vụ việc./.

Đồng Tháp: 3 người tử vong bất thường trong nhà trọ, trong đó có 1 trẻ em Khi chủ nhà trọ mở cửa phòng trọ thì phát hiện chị T. cùng anh N.V.K. (41 tuổi, sống chung) và bé Th. (11 tuổi, con gái chị T.) đã tử vong, bên trong căn phòng có mùi xăng.