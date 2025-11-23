Ấn Độ, Australia và Canada thiết lập quan hệ đối tác về công nghệ và đổi mới

Ngày 23/11, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Canada Mark Carney công bố việc thành lập Đối tác Công nghệ và Đổi mới Australia-Canada-Ấn Độ (ACITI).

Sáng kiến đặt mục tiêu xây dựng khuôn khổ hợp tác ba bên trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi, Trí tuệ Nhân tạo (AI) và năng lượng sạch.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi cho biết cuộc gặp giữa ba bên diễn ra “hiệu quả và tích cực.” ACITI sẽ tăng cường liên kết chiến lược giữa ba nước để thúc đẩy đổi mới cho tương lai bền vững.

Theo tuyên bố chung, ACITI sẽ ưu tiên hợp tác về các công nghệ mới như AI, công cụ kỹ thuật số thế hệ mới và sản xuất tiên tiến.

Ba nước khẳng định sẽ thúc đẩy phát triển AI có trách nhiệm, tăng cường chia sẻ tri thức, nghiên cứu chung và mở rộng chương trình trao đổi giữa đại học, doanh nghiệp và các tổ chức đổi mới.

Một trọng tâm khác của ACITI là củng cố chuỗi cung ứng bền vững trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, chất bán dẫn, công nghệ xanh và năng lượng tái tạo.

Australia, Canada và Ấn Độ kỳ vọng tận dụng thế mạnh bổ sung của mỗi nước - từ khai khoáng, nghiên cứu đến năng lực sản xuất - để hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, năng lượng sạch sẽ là lĩnh vực hợp tác chủ đạo với ưu tiên phát triển hydro xanh, năng lượng tái tạo và hạ tầng chống chịu biến đổi khí hậu.

Ba nước cho rằng những thế mạnh hiện có - hệ sinh thái nghiên cứu của Canada, chuyển đổi năng lượng của Australia và năng lực mở rộng sản xuất sạch của Ấn Độ - sẽ tạo nền tảng cho các dự án chung.

Ba bên thống nhất sẽ tiến hành họp cấp quan chức vào quý 1 năm sau nhằm xây dựng lộ trình triển khai, xác định các ưu tiên và thiết kế cơ chế hợp tác cụ thể.

Giới quan sát nhận định ACITI là một khuôn khổ hợp tác ba bên mang tính chiến lược, có khả năng định hình chuẩn mực công nghệ, quản trị số và chuỗi cung ứng trong những năm tới./.

