An Giang: Hơn 322 tỷ đồng cho an sinh xã hội, khẳng định tinh thần “Đạo pháp cùng dân tộc”

Trong hai ngày 18 và 19/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định, lịch sử hơn 2.000 năm đã chứng minh Phật giáo luôn là một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Việt Nam.

Với tinh thần “Hộ quốc an dân” và “Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”, Phật giáo đã góp phần hun đúc những giá trị nhân văn sâu sắc, làm giàu bản sắc văn hóa và bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Lê Văn Phước, tại An Giang nơi có 29 dân tộc và 14 tôn giáo cùng chung sống, Phật giáo với gần 2 triệu tín đồ là nguồn lực nội sinh quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, tăng ni, Phật tử đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Ban Trị sự cùng toàn thể chư tôn đức, tăng ni và đồng bào Phật tử; đồng thời bày tỏ tin tưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường gắn kết giữa các hệ phái và thực hiện hiệu quả các hoạt động Phật sự, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại hội diễn ra trong bối cảnh An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kỳ vọng Giáo hội tiếp tục hướng dẫn tăng ni, Phật tử tu học đúng chánh pháp, Hiến chương Giáo hội và pháp luật của Nhà nước; gắn công tác hoằng dương chánh pháp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, sống “tốt đời, đẹp đạo.”

Bên cạnh đó, cần phát huy tinh thần đoàn kết, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer gắn với Phật giáo Nam tông; phối hợp khai thác hiệu quả các di tích, lễ hội phục vụ đời sống tinh thần và phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị chú trọng đào tạo tăng tài, nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng không gian mạng; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và chủ động ngăn chặn các hành vi lợi dụng tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết, An Giang sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hoạt động theo đúng pháp luật; phát huy các giá trị tốt đẹp của Phật giáo vì mục tiêu phát triển đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

“Sự phát triển của tỉnh nhà không chỉ đo bằng kinh tế, mà còn được đo bằng chiều sâu văn hóa và sự đồng thuận, lòng nhân ái mà Phật giáo đang góp phần bồi đắp” - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh.

Với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội đã hiệp thương suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 105 thành viên; Hòa thượng Thích Thiện Thống tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Trưởng ban Trị sự.

Trong nhiệm kỳ mới, Giáo hội tiếp tục kiên định phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các hệ phái, gìn giữ bản sắc văn hóa Phật giáo dân tộc, nâng cao chất lượng đào tạo tăng tài, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoằng pháp hiện đại, đồng thời tích cực đồng hành cùng chính quyền trong các hoạt động an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo.

Báo cáo kết quả công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022 - 2026, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, sau sáp nhập địa giới hành chính, Ban Trị sự quản lý địa bàn rộng với nhiều hệ phái cùng hoạt động, tạo nên bức tranh Phật giáo đa dạng nhưng thống nhất trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hiện toàn tỉnh có 548 cơ sở tự viện, hơn 3.123 tăng ni, sư sãi và trên 1,94 triệu tín đồ Phật tử là người Kinh và đồng bào Khmer.

Bên cạnh công tác Phật sự, các hoạt động an sinh xã hội được triển khai rộng khắp với nhiều chương trình thiết thực như trao học bổng, xây nhà Đại đoàn kết, xây dựng cầu đường nông thôn, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và hỗ trợ người nghèo. Tổng kinh phí dành cho công tác từ thiện trong nhiệm kỳ đạt hơn 322 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Trung tâm Từ thiện xã hội Phật Quang đã hoạt động suốt 24 năm, nuôi dạy hơn 1.000 lượt trẻ em và hiện chăm sóc miễn phí trên 50 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

Trang trọng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570-Dương lịch 2026 Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần từ bi, đoàn kết, yêu nước, tích cực đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

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