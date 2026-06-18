Cử tri kiến nghị tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng khu vực Sơn Tây-Ba Vì

Chiều 18/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố - Đơn vị bầu cử số 14 (gồm: phường Tùng Thiện, phường Sơn Tây và xã Đoài Phương) tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Đảng ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân phường Tùng Thiện và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trên địa bàn.

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại Khu xử lý chất thải Xuân Sơn; khu vực bãi rác Xuân Sơn hiện vẫn còn khối lượng lớn rác thải tồn đọng nhiều năm, trong đó một phần diện tích chưa được che phủ, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Cử tri đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai các giải pháp xử lý ô nhiễm tại khu vực này; trước mắt có phương án che phủ, xử lý môi trường nhằm hạn chế phát tán ô nhiễm.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm quy hoạch, đầu tư hạ tầng khu vực Sơn Tây - Ba Vì, nhất là các dự án tại hồ Đầm Đượng - đền Hải Hạc và hồ Xuân Khanh - núi Đùm.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh, cử tri tổ dân phố 6 Sơn Lộc cho rằng, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền phường Tùng Thiện hoạt động ổn định, thông suốt, gần dân, sát dân và giải quyết hiệu quả các công việc của người dân.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, hạ tầng chưa đồng bộ, trụ sở các cơ quan hành chính còn phân tán nên cử tri kiến nghị thành phố cho phép xây dựng một trung tâm hành chính tập trung tại vị trí thuận lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố tập trung triển khai các dự án trọng điểm như: Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các tuyến giao thông hướng tâm, các cầu vượt sông Hồng và nhiều công trình hạ tầng chiến lược khác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội vẫn còn gặp khó khăn, thách thức liên quan đến tăng trưởng, cải cách hành chính, giải ngân đầu tư công, môi trường, đất đai và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Liên quan đến các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, các ý kiến phản ánh những vấn đề thực tiễn ở cơ sở và cũng là những nội dung thành phố đang tập trung chỉ đạo giải quyết.

Đối với Khu xử lý chất thải Xuân Sơn, tồn tại kéo dài nhiều năm đã từng bước được xử lý thông qua việc đưa vào vận hành các dự án xử lý rác hiện đại, song vẫn cần tiếp tục có các giải pháp đồng bộ trong thời gian tới.

Về phát triển văn hóa, Hà Nội đã thông qua Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Làng cổ Đường Lâm. Cùng với đó, các dự án hạ tầng trọng điểm như: đường Vành đai 4, Vành đai 3,5 và nhiều công trình giao thông khác đang được tập trung triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển khu vực phía Tây Thủ đô.

Đối với kiến nghị xây dựng trụ sở hành chính mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trước mắt Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho các công trình phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân như trường học, cơ sở y tế và các công trình an sinh xã hội.

Thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để bảo đảm hoạt động của bộ máy hành chính và phục vụ người dân.

Hà Nội tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm yếu thế./.

Hà Nội phân cấp rõ người, rõ việc khi điều hành các dự án trọng điểm Ở phân cấp cao nhất, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp phụ trách chung, đồng thời làm Trưởng BCĐ các công trình trọng điểm và Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Vành đai 4-Vùng Thủ đô.

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