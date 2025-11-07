An Giang: Quyết liệt phòng, chống khai thác IUU

Ngày 7/11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Ủy viên Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Tham gia Đoàn có Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống IUU, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 triển khai giải pháp quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác tuyên truyền phòng, chống IUU được đổi mới bằng các hình thức trực quan, sinh động như: tổ chức phiên tòa giả định, phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ… tại cảng cá, bến tàu và địa phương vùng biển đảo, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của ngư dân về phòng, chống IUU.

Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Trung tâm Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. (Ảnh: TTXVN phát)

Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp, trao đổi hàng trăm lượt thông tin với các lực lượng hiệp đồng và cơ quan chức năng địa phương liên quan đến công tác phòng, chống IUU; điều tra, xử lý kịp thời vụ việc vi phạm nghiêm trọng, bàn giao hồ sơ cho cơ quan chức năng.

Vùng Cảnh sát biển 4 duy trì quan hệ chặt chẽ với Vùng 5 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Hải đoàn Biên phòng 28 và các lực lượng chức năng địa phương trong công tác phòng, chống IUU.

Bên cạnh đó, Vùng Cảnh sát biển 4 tham gia hiệu quả hội nghị song phương lần thứ tư về liên lạc đường dây nóng với Sở chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia, góp phần tăng cường phối hợp quốc tế trong đấu tranh phòng, chống IUU.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống IUU.

Đơn vị xác định tuyên truyền cùng với hỗ trợ, kiểm tra, giám sát là giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, hiệu quả.

Cán bộ, chiến sỹ đến tận cảng cá, chợ cá, bến tàu, giao lưu trực tiếp với ngư dân ven biển để tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn sử dụng thiết bị giám sát hành trình (VMS) và thông tin về phòng, chống IUU, nâng cao nhận thức, tạo dư luận tích cực trong cộng đồng ngư dân, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống IUU. Đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát tàu cá nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả, cách làm sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 4 trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU.

Các hoạt động được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương ven biển trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến yêu cầu, thời gian tới, Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm… góp phần hướng tới gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và phát triển nghề cá bền vững.

Đặc biệt, trong tháng cao điểm phòng, chống IUU, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Bộ đội Biên phòng kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra, vào bến, phối hợp hiệp đồng nhịp nhàng, xử lý nhanh, đúng quy trình, hiệu quả vụ việc vi phạm, không để phát sinh điểm nóng, ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU, nhất là vi phạm đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài./.