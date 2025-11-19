ASEAN-Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác kinh tế số và giao lưu nhân văn

Các quan chức cấp cao và chuyên gia khu vực nhận định hợp tác ASEAN-Trung Quốc trên hai trụ cột quan trọng là kinh tế số và giao lưu nhân văn đang bước vào giai đoạn phát triển thực chất, đóng vai trò ngày càng lớn trong cấu trúc hợp tác khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, phát biểu bên lề các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc, diễn ra tại Phúc Kiến, ông Chettaphan Maksamphan, Vụ trưởng Vụ châu Mỹ và Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Thái Lan, khẳng định ASEAN và Trung Quốc đang cùng nhau đạt tiến bộ đáng kể trong chuyển đổi số, đặc biệt sau khi hai bên công bố báo cáo chung về đầu tư, thương mại, trong đó trụ cột số được xác định là ưu tiên trọng điểm từ nay đến năm sau.

Theo ông Chettaphan Maksamphan, chuyển đổi số không chỉ giới hạn trong thương mại, đầu tư mà còn lan tỏa sang các lĩnh vực như thương mại điện tử xuyên biên giới, hệ thống thanh toán số, trí tuệ nhân tạo (AI), y tế thông minh, giáo dục trực tuyến, truyền thông đa phương tiện, nông nghiệp số và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Ông đánh giá đây là những cơ hội lớn góp phần hỗ trợ tăng trưởng của doanh nghiệp vừa và nhỏ, cải thiện năng suất và xây dựng hệ sinh thái số chung trong khu vực.

Tuy nhiên, ông Chettaphan Maksamphan cũng nhấn mạnh rằng sự phát triển nhanh của kinh tế số đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản trị AI, an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng và kiểm soát rủi ro trực tuyến, đòi hỏi ASEAN và Trung Quốc phối hợp chặt chẽ để xây dựng khung pháp lý và tiêu chuẩn chung.

Bên cạnh kinh tế số, các chuyên gia khu vực cho rằng một trụ cột không thể thiếu của quan hệ ASEAN-Trung Quốc là giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa.

Bà Chen Shuling, Giám đốc Truyền thông chiến lược và nghiên cứu, Viện GentaRa (Indonesia), nhấn mạnh giao lưu nhân văn là “trụ cột của lòng tin và trụ cột của ổn định.”

Bà cho biết dù hợp tác kinh tế diễn ra mạnh mẽ, song trong khu vực vẫn tồn tại mức độ hoài nghi nhất định do yếu tố lịch sử phức tạp. Vì vậy, việc thúc đẩy giao lưu nhân dân giúp thu hẹp khoảng cách nhận thức, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo bầu không khí hợp tác thân thiện và bền vững, làm nổi bật giá trị chung và sự đa dạng văn hóa của khu vực.

Theo bà Chen Shuling, thời gian tới hai lĩnh vực nổi bật sẽ dẫn dắt hợp tác nhân văn ASEAN-Trung Quốc. Đầu tiên là công nghiệp sáng tạo và truyền thông số. Sự trỗi dậy của các nhà sáng tạo nội dung, vai trò của nền tảng mạng xã hội, sản phẩm văn hóa số (video, âm nhạc, phim ngắn), giáo dục trực tuyến về văn hóa và ngôn ngữ.

Đây là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế hệ trẻ ASEAN ngày càng tương tác với văn hóa Trung Quốc và ngược lại thông qua nền tảng số.

Thứ hai là du lịch bền vững và giao lưu sinh thái, văn hóa. Bà nhận định Trung Quốc có nhiều mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái có thể chia sẻ với ASEAN, trong khi Đông Nam Á sở hữu tiềm năng lớn về đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa. Việc kết hợp thế mạnh của hai bên sẽ thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, tạo ra các tuyến du lịch xanh và nâng cao chất lượng giao lưu nhân dân.

Theo giới chuyên gia, sự kết hợp giữa chuyển đổi số, giao lưu nhân văn và phát triển bền vững sẽ là những trụ cột quan trọng đưa quan hệ ASEAN-Trung Quốc phát triển ổn định, bao trùm và sâu rộng hơn, phù hợp với tầm nhìn khu vực đến năm 2045.

Các chương trình hợp tác mới dự kiến sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong năm tới, đặc biệt trong lĩnh vực AI, du lịch xanh, trao đổi thanh niên, kết nối truyền thông và sáng tạo số./.

