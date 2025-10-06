Australia và Papua New Guinea ký hiệp ước quốc phòng đầu tiên sau hơn 70 năm

Theo Reuters, Australia đã ký một hiệp ước quốc phòng mới với Papua New Guinea, hiệp ước đầu tiên trong hơn 70 năm qua, trong bối cảnh Canberra tìm cách ngăn chặn Trung Quốc mở rộng hiện diện an ninh tại khu vực Thái Bình Dương.

Theo hiệp ước quốc phòng Pukpuk - văn kiện đầu tiên được Papua New Guinea ký kết, Australia và quốc gia láng giềng phía Bắc có nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau nếu một trong hai bên bị tấn công.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại Canberra: “Đây là một thỏa thuận mang tính lịch sử. Bằng việc tiếp tục củng cố quan hệ an ninh trong khu vực, chúng ta cũng đang bảo vệ chính an ninh của mình.”

Hiệp ước cho phép tới 10.000 công dân Papua New Guinea phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Australia theo cơ chế song song.

Ông Albanese cho biết hai nước đã thống nhất “không tiến hành bất kỳ hoạt động hoặc ký kết thỏa thuận nào có thể làm ảnh hưởng đến việc thực thi hiệp ước này.”

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Papua New Guinea James Marape nêu rõ: “Hiệp ước này không được hình thành vì địa chính trị hay bất kỳ lý do nào khác, mà dựa trên yếu tố địa lý, lịch sử và thực tế bền vững của khu vực mà chúng ta cùng chia sẻ.”

Nội các Papua New Guinea đã thông qua hiệp ước Pukpuk - có nghĩa là “cá sấu” - vào tuần trước./.

