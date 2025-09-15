Bắc Ninh: Ban hành danh mục 96 thủ tục hành chính đối với các dự án trọng điểm

Bắc Ninh là địa phương có nền kinh tế phát triển năng động, hiện tỉnh đang triển khai nhiều dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm tỉnh. Với mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông báo danh mục 96 thủ tục hành chính triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo đó, trên cơ sở rà soát danh mục thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông báo danh mục 96 thủ tục hành chính triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” đối với các dự án trọng điểm áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bao gồm 13 thủ tục hành chính thuộc “Luồng xanh 24 giờ” và 83 thủ tục hành chính thuộc “Luồng xanh 60%.”

Cụ thể, 13 thủ tục hành chính thuộc “Luồng xanh 24 giờ” bao gồm 6 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh; thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh; thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh).

7 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ gồm cấp và cấp lại giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cấp và cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; khai báo với Sở Nội vụ địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Đối với 83 thủ tục hành chính thuộc “Luồng xanh 60%”, có 4 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính; 1 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường; 34 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng; 26 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 7 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ và 11 thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã.

Việc triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý hồ sơ cho các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội của tỉnh.

Cơ chế này giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp giải quyết công việc thuận lợi, kịp thời, đặc biệt đối với các dự án ưu tiên, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh./.

Bắc Ninh bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình Dự án sân bay Gia Bình (xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) được quy hoạch là sân bay cấp 4E, có quy mô hơn 1,96 nghìn ha, có 2 đường băng cất, hạ cánh, có thể tiếp nhận các loại máy bay hiện đại.