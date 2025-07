Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, mưa rất lớn ở nhiều khu vực

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Cát Bà (đặc khu Cát Hải) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Bãi Cháy có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà có gió mạnh cấp 8; Tiên Yên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Thái Bình có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Móng Cái có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phủ Liễn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8…

Ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm.

Bão cách Hải Phòng 70km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 140km, cách Hải Phòng 70km; cách Hưng Yên khoảng 80km, cách Ninh Bình khoảng 100km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Đến 16 giờ ngày 22/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam trên đất liền Hải Phòng đến Thanh Hóa với tốc độ khoảng 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Sức gió mạnh nhất cấp 8 giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 23/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, trên khu vực biên giới Việt - Lào với tốc độ khoảng 10-15 km/h. Sức gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13; sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động rất mạnh.

Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Do tác động của bão, vùng ven biển Hưng Yên-Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Mực nước tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 2,4-2,6m, Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,9-4,1m, tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,6-5m và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) cao 3,6-4m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông vào trưa, chiều 22/7.

Chuyên gia thủy văn cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thuỷ sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá huỷ, ngập úng do gió mạnh, dông, lốc, sóng lớn và nước biển dâng. Gió cấp 9-10 có thể làm đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà, gây thiệt hại rất nặng.

Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9- 10, giật cấp 13; khu vực sâu trong đất liền các tỉnh/thành Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hoá có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Cùng với đó, từ sáng sớm 22/7 đến ngày 23/7, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa cho khu vực Đoài Phương, Yên Xuân, Hoà Lạc, Hương Sơn, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Ứng Hoà, Ba Vì, Yên Bài của thành phố Hà Nội.

Cảnh báo, trong khoảng từ 5 giờ 20 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 22/7, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Trước hình thái thời tiết trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Đề phòng lũ quét, sạt lở ở Phú Thọ, Thanh Hoá và Nghệ An

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 5 giờ 20 phút đến 10 giờ 20 phút ngày 22/7, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hoá và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: An Bình, Lạc Thủy, Mai Hạ, Yên Trị; An Nghĩa, Bao La, Cao Phong, Đại Đồng, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mường Thàng, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Pà Cò, Quy Đức, Quyết Thắng, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Thượng Cốc, Yên Thủy (tỉnh Phú Thọ);

Luận Thành, Như Thanh, Sao Vàng, Thạch Quảng, Thọ Bình; Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Công Chính, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Lam Sơn, Linh Sơn, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Quan Sơn, Quang Chiểu, Quý Lương, Sơn Điện, Tam Lư, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thọ Lập, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trường Lâm, Vân Du, Văn Nho, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Phú, Yên Thọ (tỉnh Thanh Hoá);

Chiêu Lưu, Đông Hiếu, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Mường Lống, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Tây Hiếu, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tam Thái, Tân Kỳ, Tri Lễ; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bắc Lý, Bình Chuẩn, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Con Cuông, Giai Xuân, Hùng Chân, Hữu Khuông, Keng Đu, Lượng Minh, Mậu Thạch, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nhân Hòa, Nhôn Mai, Thái Hòa, Quỳ Châu, Tam Quang, Tân An, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiên Đồng, Tiền Phong, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân (tỉnh Nghệ An).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Từ 16 giờ ngày 21/7 đến 4 giờ ngày 22/7, khu vực các tỉnh trên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Vạn Mai (Phú Thọ) 114,8mm; Thạch Quảng (Thanh Hóa) 95,0mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 87mm; Mường Lống (Nghệ An); 69mm, Quỳ Châu 66,8mm, Tây Hiếu 66,6mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Công tác phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Thời tiết các khu vực ngày 22/7:

- Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C,có nơi trên 30 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to. Khu vực các tỉnh/thành Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Các nơi khác có gió mạnh dần lên cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, riêng vùng núi có nơi trên 30 độ C.

- Thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to. Gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Vùng ven biển Thanh Hóa-Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13; khu vực sâu trong đất liền Thanh Hóa gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Các nơi khác gió Tây Nam cấp 3-4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C.Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

- Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất :30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.