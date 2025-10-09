Môi trường

Bão Halong gây mưa kỷ lục và gió giật gần 200km mỗi giờ tại Nhật Bản

Lượng mưa đo được trên đảo Hachijo - cách Tokyo khoảng 280km về phía Nam - đạt 207mm chỉ trong 3 giờ, mức cao nhất từng được ghi nhận tại khu vực này.

Cơn bão Halong đã áp sát quần đảo Izu, phía Nam Tokyo (Nhật Bản). (Nguồn: Getty Images)

Ngày 9/10, cơn bão Halong đã áp sát quần đảo Izu, phía Nam Tokyo (Nhật Bản), gây ra lượng mưa kỷ lục và gió mạnh dữ dội, buộc hàng trăm cư dân phải sơ tán khẩn cấp.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), lượng mưa đo được trên đảo Hachijo - cách Tokyo khoảng 280km về phía Nam - đạt 207mm chỉ trong 3 giờ, mức cao nhất từng được ghi nhận tại khu vực này. Tốc độ gió giật lên tới gần 197km/h vào sáng sớm.

Tại tỉnh Kanagawa, ba người đàn ông đang câu cá ở thị trấn Oiso bị sóng lớn cuốn trôi, khiến một người thiệt mạng.

Chính quyền địa phương cho biết khu vực này đã được cảnh báo về gió mạnh và sóng lớn trước đó.

Hiện bão Halong đang di chuyển theo hướng Đông Bắc trên Thái Bình Dương.

JMA đã ban hành cảnh báo khẩn cấp đối với đảo Hachijo và sau đó hạ xuống mức thông thường vào lúc 14h30 (giờ địa phương).

Các cảnh báo đặc biệt về gió mạnh và sóng lớn đối với Hachijo và sáu đảo lân cận cũng đã được hạ cấp./.

