Trung Quốc: Kích hoạt ứng phó khẩn cấp sau trận động đất tại Tứ Xuyên

Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 4 sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 5,4 tại huyện Tân Long, Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, vào chiều 9/10.

Một trận động đất ở Trung Quốc tháng 9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 4 sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 5,4 tại huyện Tân Long, Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, vào chiều 9/10.

Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết trận động đất xảy ra lúc 13h17 (giờ Bắc Kinh) tại vị trí có tọa độ 30,84 độ vĩ Bắc và 99,86 độ kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Ngay sau khi động đất xảy ra, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã tổ chức họp trực tuyến khẩn cấp với CENC và Sở Địa chấn tỉnh Tứ Xuyên để nghe báo cáo về tình hình và diễn biến tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, đánh giá xu hướng dư chấn, kịp thời cập nhật và báo cáo tình hình.

Hiện tỉnh Tứ Xuyên đã cử đoàn công tác khẩn cấp đến khu vực tâm chấn để phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho người dân.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có báo cáo thiệt hại về người và tài sản, tuy nhiên các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thu thập, đánh giá tình hình thực tế tại hiện trường./.

