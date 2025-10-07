Động đất 6,7 độ làm rung chuyển Papua New Guinea

Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Đức (GFZ) cho biết ngày 7/10 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 6,7 tại Papua New Guinea.

Động đất có độ sâu chấn tiêu 10km nhưng chưa rõ tọa độ.

Hiện cũng chưa có thông báo về thiệt hại hay cảnh báo sóng thần.

Hệ thống cảnh báo thủy triều của Mỹ cũng không ban bố cảnh báo khẩn cấp hay mối đe dọa nào về sóng thần sau trận động đất này./.

