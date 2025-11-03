Bão Kalmaegi di chuyển nhanh, dự kiến 5/11 đi vào Biển Đông

Nhận định về tình hình bão, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Nguyễn Thượng Hiển cho biết bão di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh, khoảng ngày 5/11, bão đi vào khu vực Biển Đông.

Hồi 19 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25 km/h.

Đến 19 giờ ngày 4/11, bão trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, tới 19 giờ ngày 5/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 800km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h, di chuyển vào Biển Đông. Khu vực ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 19 giờ ngày 6/11, bão trên vùng biển Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 200km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Từ 72 đến 108 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, cường độ ổn định, sau suy yếu dần.

Do tác động của bão, từ khoảng chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Cảnh báo khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng-Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thông tin thêm về cơn bão này, Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiển cho hay bão có khả năng gây ra các đợt dông, lốc trước bão; mưa lớn diện rộng từ đêm ngày 6/11 đến ngày 9/11 ở khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa.

"Số liệu quan trắc và dự báo đến hiện tại còn có độ bất định nhất định về quỹ đạo, cường độ, hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới, kính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo," Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền lưu ý.

Nhấn mạnh thêm về tình hình lũ, Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền kiến nghị hiện lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ đang ở mức cao, ngập lụt diện rộng đang xảy ra ở nhiều địa phương. Do vậy, đề nghị các bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo, cung cấp thông tin, số liệu và chế độ báo cáo theo quy định về Cục Khí tượng Thủy văn phục vụ công tác dự báo, cảnh báo./.

