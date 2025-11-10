Bão số 13 và hoàn lưu bão làm thiệt hại hơn 54.200 lồng bè nuôi thủy sản

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 8 giờ ngày 10/11, bão số 13 và hoàn lưu bão đã làm 54.285 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 18 ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại.

Cùng với đó, so với chiều 9/11, bão và hoàn lưu bão làm 2.365 nhà bị sập, số liệu không thay đổi; có 58.824 nhà bị hư hỏng, tốc mái, tăng 1.326 nhà; có 4.534 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gãy đổ, tăng 315 ha; có 35.045 ha cây trồng khác bị thiệt hại, tăng 300 ha; 6 người chết, số liệu không thay đổi; có 171 con gia súc bị chết, cuốn trôi, 4.683 con gia cầm bị chết; 179 tàu bị sóng đánh chìm, hư hỏng.

Đối với lĩnh vực giao thông, hiện còn 2 vị trí đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (thành phố Huế) bị sạt lở gây ách tắc; 4 vị trí tỉnh lộ 606 (thành phố Đà Nẵng) dự kiến thông xe trong ngày 10/11.

Đường sắt Bắc Nam tại Km1136+850 (Đắk Lắk) bị ách tắc do trôi nền đường, dự kiến thông tàu ngày 10/11.

Ước tính thiệt hại ban đầu là 7.846,35 tỷ đồng, tăng 40,5 tỷ đồng so với chiều 9/11, trong đó Quảng Ngãi 306,65 tỷ đồng, Gia Lai 5.209 tỷ đồng, Đắk Lắk 2.299 tỷ đồng, Lâm Đồng 31,7 tỷ đồng.

Các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Để tiếp tục ứng phó với các tác động của hoàn lưu sau bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, sớm khắc phục hậu quả bão số 13, khẩn trương ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

Đối với bão số 14, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Bão số 13 và hoàn lưu bão làm 179 tàu bị sóng đánh chìm, hư hỏng Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 9/11, bão số 13 và hoàn lưu bão đã làm 179 tàu bị sóng đánh chìm, hư hỏng, tăng 83 tàu so với 8/11.