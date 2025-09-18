Thông tin về bão số 8, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, bão số 8 không ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam.

Nhận định cụ thể về diễn biến bão, theo Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 430km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Đến 19 giờ ngày 19/9, bão trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và còn tiếp tục mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 20/9, bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 21/9, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6.

Đề cập đến ảnh hưởng của bão, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

"Tuy bão không ảnh hưởng tới Việt Nam nhưng khả năng sau khi suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền Trung Quốc thì vùng áp thấp này có khả năng di chuyển xuôi về phía nước ta, gây ra đợt mưa dông diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 23-24/9," ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý./.

