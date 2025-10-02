Bế mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội thống nhất cao phương hướng, mục tiêu, đột phá, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội “trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao” giai đoạn 2025-2030.

Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Kiên định-Đột phá-Phát triển" và tinh thần trách nhiệm cao, sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Quân ủy Trung ương khóa XI; thảo luận văn kiện của Quân ủy Trung ương, các dự thảo văn kiện Trung ương.

Đại hội thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, các đột phá, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội “trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao” giai đoạn 2025-2030.

Đại hội thông qua Nghị quyết xác định 9 mục tiêu, 3 đột phá, 10 nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng và 7 nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ, đặt mục tiêu xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” sớm hơn một nhiệm kỳ. Quân ủy Trung ương được giao xây dựng Chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XIV của Đảng, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

