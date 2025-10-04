Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

449 đại biểu đại diện cho trên 147.000 đảng viên, thuộc 139 đảng bộ, đã thảo luận và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng, phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai phát triển trở thành tỉnh khá trong cả nước.

Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, ngày 4/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung Chương trình đề ra.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân; xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới./.

Xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thống nhất với 10 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu về xã hội, 7 chỉ tiêu về môi trường và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.