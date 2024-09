Bình Định: Khen thưởng tập thể, cá nhân triệt phá đường dây mua bán trẻ em

Sáu đối tượng bị bắt vì có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Kon Tum. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 16/9, tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc trong tham gia đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán trẻ em nhằm bóc lột tình dục trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể gồm Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đồn Biên phòng Tam Quan Nam của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đội Đặc nhiệm số 2, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án trên.

Như tin đã đưa, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Kon Tum triệt phá đường dây mua bán người từ Kon Tum đi Bình Định, Phú Yên. Đồng thời giải cứu được 11 nạn nhân dưới 16 tuổi đang bị bóc lột tình dục.

Cụ thể, từ ngày 23/8/2024 đến ngày 5/9/2024, lực lượng đấu tranh chuyên án kiểm tra 8 địa điểm tạm trú và 6 quán karaoke ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Lực lượng chức năng giải cứu thành công 4 nạn nhân dưới 16 tuổi, quê tại Kon Tum và Gia Lai theo tin báo, tố giác tội phạm ban đầu. Đồng thời, triệu tập 35 người đang làm việc tại các quán karaoke này để rà soát, sàng lọc và xác định giải cứu thêm 7 công dân nữ dưới 16 tuổi bị ép buộc lao động.

Lực lượng chức năng điều tra xác minh, làm rõ hoạt động phạm tội của 9 đối tượng (6 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, 3 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật quy định tại Điều 157 và tổ chức hoạt động mại dâm quy định tại Điều 328-Bộ luật Hình sự năm 2015).

Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán người dưới 16 tuổi,” đồng thời bắt khẩn cấp 6 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi gồm: Lê Ngọc Linh, sinh năm 1998, trú tại thôn Long Hòa, xã An Hòa; Trương Minh Vũ, sinh năm 1988, trú thôn Thuận Hòa, xã An Tân, cùng ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định; Lê Đức Dũng, sinh năm 2002, trú tại thôn Khánh Trạch, xã Hoài Mỹ; Bùi Đức Tin, sinh năm 2004, trú thôn Phụng Du, phường Hoài Hảo; Nguyễn Thành Nhật, sinh năm 1995, trú khu phố Bình Phú, phường Hoài Thanh Tây, cùng ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Huỳnh Ngọc Anh, sinh năm 1992, trú tại Phước Lộc 2, Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên./.

