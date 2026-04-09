Bộ Công Thương đề xuất triển khai bán xăng E10 trên cả nước từ ngày 30/4

Bộ Công Thương vừa hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống. Cụ thể, từ ngày 30/4/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Trước đó, tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT quy định xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026.

Như vậy, theo đề xuất mới, việc bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc sẽ được triển khai sớm trước 1 tháng so với lộ trình cũ.

Thực tế, xăng sinh học nồng độ cao như E10, E15 hay E20 đã được các cường quốc như Mỹ, Brazil và các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Philippines sử dụng rộng rãi từ nhiều thập kỷ. Tại Việt Nam, sau gần 8 năm triển khai xăng E5 RON92 trên toàn quốc (từ năm 2018), thị trường đã có sự thích ứng nhất định.

Đặc biệt, việc thí điểm xăng E10 RON95 từ tháng 8/2025 đã cho thấy những tín hiệu rất khả quan khi chưa ghi nhận bất kỳ phản hồi tiêu cực nào về chất lượng hay tác động đến động cơ từ phía người tiêu dùng. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn đều đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai bán xăng E10.

Với mức tiêu thụ trung bình một tháng khoảng 1 triệu m3 khi xăng E10 được bán đại trà, nhu cầu ethanol cho phối trộn sẽ cần khoảng 92.000-110.000 m3.

Bộ Công Thương cùng các doanh nghiệp đầu mối đang "chạy nước rút," tháo gỡ mọi điểm nghẽn kỹ thuật để đẩy sớm lộ trình phân phối xăng sinh học E10 trên toàn quốc.

Việc chuyển đổi là nhằm thực hiện các mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm xăng dầu, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu phù hợp nhu cầu thị trường và phù hợp lộ trình dịch chuyển năng lượng theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.