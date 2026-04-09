Bộ Tài chính: Cả nước ghi nhận 4.489 dự án và quỹ đất gặp vướng mắc pháp lý

Ngày 9/4, Bộ Tài chính cho biết với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 751, Bộ đã chủ động phối hợp tổ chức các buổi làm việc giữa Lãnh đạo Chính phủ và các địa phương trọng điểm (như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Cần Thơ, An Giang) nhằm hướng dẫn thực hiện hiệu quả các nghị quyết về tháo gỡ dự án khó khăn.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã trực tiếp rà soát và làm việc với tất cả các địa phương có dự án đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội, từ đó kịp thời hướng dẫn cập nhật hồ sơ và ban hành văn bản đôn đốc sát sao ngay sau các cuộc họp.

Theo số liệu thống kê của ngành, tính đến ngày 31/3/2025, cả nước ghi nhận tổng cộng 4.489 dự án và quỹ đất gặp vướng mắc pháp lý với tổng quy mô lên tới 198,4 nghìn ha và tổng mức đầu tư ước tính trên 3,3 triệu tỷ đồng.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành, tính đến nay cơ quan chức năng đã giải quyết dứt điểm cho 1.022 dự án, báo cáo cấp thẩm quyền cho phép chuẩn bị ban hành các chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn cho 2.610 dự án và khu đất khác. Hiện tại, còn 857 dự án với quy mô diện tích khoảng 53.635,5 ha và tổng vốn đầu tư gần 695 nghìn tỷ đồng đang tiếp tục được các đơn vị liên quan rà soát để đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới.

Đây là nỗ lực quan trọng của ngành tài chính trong việc khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư, góp phần hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước trong quý 1 và tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội bền vững./.

Ngày 2/4, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số." Kết luận nêu rõ quan điểm: "Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng '2 con số' gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, hiệu quả; Đánh giá sát tình hình, linh hoạt các giải pháp vượt qua khó khăn của năm 2026, bứt phá trong giai đoạn 2027-2030." Theo đó, mục tiêu trong năm 2006 và những năm tiếp theo là phát triển nhanh, bền vững đất nước; Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; Cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Thực hiện phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 đạt gần 985.000 tỷ đồng Tính đến hết tháng Ba, công tác phân bổ và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước đã ghi nhận những kết quả khởi sắc rõ rệt.