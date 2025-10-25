"Bước ngoặt thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong phòng, chống tội phạm mạng"

Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (còn được gọi là Công ước Hà Nội) diễn ra ngày 25/10 tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của truyền thông quốc tế và giới quan sát quốc tế.

Theo kênh truyền hình Channel NewsAsia có trụ sở tại Singapore ngày 25/10, việc các quốc gia ký Công ước đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó các hành vi phạm tội trên không gian mạng, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế thế giới.

Theo Channel NewsAsia, Công ước sẽ có hiệu lực sau khi được ít nhất 40 quốc gia phê chuẩn và được kỳ vọng giúp đơn giản hóa hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố và ngăn chặn tội phạm mạng. Channel NewsAsia dẫn thông điệp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại lễ khai mạc, trong đó khẳng định không gian mạng đã trở thành “mảnh đất màu mỡ cho tội phạm,” đồng thời nhấn mạnh Công ước là “một công cụ pháp lý ràng buộc mạnh mẽ, giúp tăng cường khả năng phòng thủ tập thể của chúng ta trước tội phạm mạng.”

Channel NewsAsia cũng dẫn phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường nhấn mạnh: “Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự ra đời của một công cụ pháp lý toàn cầu, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương, nơi các quốc gia vượt qua các khác biệt, sẵn sàng cùng nhau gánh vác trách nhiệm vì lợi ích chung về hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển.”

Kênh truyền hình này cũng dẫn tuyên bố của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) khẳng định Công ước được thiết kế với cơ chế bảo đảm quyền con người và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đưa tin về việc Belarus ký Công ước tại lễ mở ký tại Hà Nội, hãng RIA Novosti nêu bật rằng Công ước nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến công nghệ thông tin. Văn kiện cũng tạo cơ chế trao đổi dữ liệu 24/7, hỗ trợ lẫn nhau trong điều tra và tố tụng.

Hãng này cũng dẫn thông điệp của Bộ Nội vụ Belarus khẳng định với việc ký Công ước, chính phủ các nước sẽ có thêm công cụ bảo vệ trẻ em và hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mạng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đại biểu tham quan Triển lãm Công nghệ do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chủ trì. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Từ Trung Đông, một số cơ quan truyền thông khu vực cũng đăng tải sự kiện này. Hãng tin Shafaq News của Iraq đánh giá việc Công ước được mở ký tại Hà Nội là “mốc quan trọng trong quản trị kỹ thuật số toàn cầu,” góp phần củng cố hợp tác quốc tế về điều tra, dẫn độ và chia sẻ dữ liệu trong xử lý tội phạm mạng.

Hãng tin SadaNews của Palestine ngày 25/10 đã đưa tin và ảnh về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng được tổ chức tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, SadaNews đưa tin về việc Đại sứ Riad Mansour, Trưởng Phái đoàn Quan sát thường trực của Palestine tại Liên hợp quốc, đã thay mặt Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas để ký văn kiện này, qua đó khẳng định cam kết sâu sắc của Palestine trong việc ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm xây dựng không gian số an toàn và nhân văn.

SadaNews dẫn lời Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Al-Tamizi bày tỏ niềm tự hào khi Palestine tham gia sự kiện quốc tế quan trọng này, đồng thời đánh giá cao vai trò hiệu quả của Việt Nam trong việc đăng cai và tổ chức hội nghị, xem đây là bước đi tiên phong nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng và bảo vệ phẩm giá con người trong không gian kỹ thuật số.

Đại sứ Al-Tamizi nhấn mạnh rằng “Công ước Hà Nội” là “một hiến chương quốc tế mới nhằm củng cố các giá trị công bằng, trách nhiệm và hợp tác lẫn nhau trong thế giới số,” đồng thời khẳng định Palestine sẽ tiếp tục ủng hộ mọi sáng kiến quốc tế hướng tới mục tiêu bảo vệ nhân loại, củng cố an ninh, hòa bình và phát triển trong kỷ nguyên số.

Trong khi đó, các hãng tin khác như Reuters (Anh), AFP của Pháp và Tân Hoa xã của Trung Quốc cũng đưa tin đậm nét về lễ mở ký này. Các hãng này đều có chung nhận định Công ước Hà Nội là bước đi chưa từng có tiền lệ trong nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống các loại tội phạm kỹ thuật số, từ lừa đảo xuyên biên giới, rửa tiền đến tội phạm mạng có tổ chức./.

