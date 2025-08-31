Bước tiến mới trong nỗ lực bảo tồn loài tê giác trắng ở Kenya

Cơ quan Bảo vệ Động vật Hoang dã Kenya (KWS) ngày 29/8 thông báo đã hoàn tất chiến dịch kéo dài 10 ngày di dời thành công 10 con tê giác trắng phương Nam đến Khu bảo tồn Loisaba ở miền Bắc Kenya.

Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng môi trường sống, thúc đẩy sinh sản và tăng cường bảo vệ loài động vật quý hiếm này.

Chiến dịch được KWS phối hợp triển khai cùng Khu bảo tồn Loisaba, Khu bảo tồn động vật hoang dã Lewa và Công viên động vật hoang dã Sharjah Safari.

Theo KWS, việc di dời 10 cá thể tê giác nói trên phù hợp với kế hoạch quốc gia về quản lý quần thể tê giác, đảm bảo chúng được phân bổ tại những khu vực an toàn và được giám sát chặt chẽ.

Tổng Giám đốc KWS Erustus Kanga nhấn mạnh: “Việc di dời an toàn tê giác thể hiện cam kết chung của chúng tôi đối với bảo tồn thiên nhiên, để các thế hệ tương lai vẫn có cơ hội chiêm ngưỡng giá trị vô giá của động vật hoang dã Kenya.”

Những con tê giác nói trên được chuyển từ Khu bảo tồn Lewa và Vườn quốc gia Meru - hai “thành trì” quan trọng dưới sự quản lý của KWS.

Quá trình bắt và di dời chúng được áp dụng kỹ thuật tiên tiến, với giao thức cố định giúp tê giác dễ dàng được đưa vào thùng vận chuyển, trong khi bác sĩ thú y giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe của từng con.

Mặc dù tê giác trắng phương Nam không phải loài bản địa nhưng Kenya hiện là nơi sở hữu quần thể tê giác lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Nam Phi và Namibia.

Loài động vật này không chỉ có ý nghĩa bảo tồn mà còn mang lại giá trị lớn cho du lịch sinh thái và giáo dục môi trường.

Việc bổ sung thêm 10 con tê giác lần này đưa Khu bảo tồn Loisaba trở thành một mắt xích mới trong mạng lưới bảo tồn tê giác trắng của Kenya, đồng thời là một trong số ít nơi trên thế giới hội tụ cả tê giác trắng và tê giác đen - minh chứng cho vai trò tiên phong của Kenya trong bảo tồn đa dạng sinh học./.

