Cà Mau: Xây dựng nông thôn mới, kiến tạo những vùng quê đáng sống

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau những năm qua đạt nhiều kết quả nổi bật, trở thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn.

Từ những kết quả đạt được, tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để “nâng chất” trong xây dựng nông thôn mới.

Điểm sáng về xây dựng nông thôn mới

Là một xã vùng sâu, có địa hình sông ngòi chằng chịt nên việc đi lại của người dân xã Vĩnh Lộc trước đây gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ngay sau khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã chủ động đầu tư xây dựng hệ thống giao thông trên toàn địa bàn.

Qua 15 năm thực hiện chương trình, đến nay, xã Vĩnh Lộc có 35 tuyến đường liên xã, 11 tuyến đường trục ấp và đường liên ấp với chiều dài hơn 60km; đường ngõ, lưu thông thuận lợi trong cả hai mùa mưa, nắng.

Ông Trần Thành Hon, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc chia sẻ đạt được kết quả này, ngoài nỗ lực của chính quyền địa phương, hỗ trợ của các ban, ngành còn có sự góp sức nhiệt tình của người dân địa phương, nhất là phong trào hiến đất làm đường, trường, trạm y tế.

Cùng với việc hiến đất, nhân dân trong xã còn đóng góp tiền của và cơ sở vật chất để kiến tạo quê hương. Nhiều tấm gương đã đi đầu trong đóng góp, chung sức cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới. Điển hình như bà Trương Thị Hạnh (ấp Cầu đỏ, xã Vĩnh Lộc) đã hiến hơn 1 ngàn mét đất để xây dựng lộ nông thôn và trạm y tế xã.

Đường giao thông nông thôn tại Cà Mau được bêtông hóa. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Ấp Bình Tốt A, xã Vĩnh Phước cũng là một trong những điểm sáng về xây dựng nông thôn mới. Là xã thuần nông, thế mạnh của Vĩnh Phước là nuôi tôm và trồng lúa. Mô hình sản xuất luân canh tôm-lúa nhiều năm qua cho hiệu quả kinh tế cao, mang lại thu nhập ổn định cho các gia đình.

Người dân xã Vĩnh Phước phấn khởi không chỉ vì đời sống ngày càng phát triển mà còn vì quê hương không ngừng khởi sắc. Đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ. Dọc hai bên nhiều tuyến đường được trồng nhiều loại cây cảnh, hoa đua nhau khoe sắc. Những thùng đựng rác thải sinh hoạt được bố trí phù hợp, giúp người dân bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần làm cho vệ sinh môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp.

Ông Sử Công Hầu (người dân ấp Bình Tốt A, xã Vĩnh Phước) chia sẻ từ khi xây dựng nông thôn mới, các gia đình ngày càng quan tâm giữ vệ sinh nhà cửa, trồng, chăm sóc hàng rào cây xanh, hoa kiểng trước khuôn viên nhà tạo cảnh quan nông thôn xanh-sạch-đẹp, vùng quê yên bình đáng sống.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phước Trần Văn Liêm, những năm qua, nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội của xã có những thay đổi vượt bậc, tạo bước đột phá cho phát triển nông thôn, nhất là giao thông, cảnh quan môi trường.

Nhận thức của người dân chuyển biến từ trông chờ, thụ hưởng sang trực tiếp tham gia, coi xây dựng nông thôn mới vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm.

Xã đã triển khai nhiều mô hình sản xuất hiệu quả; trong đó, nổi bật là mô hình tôm-lúa, trồng lúa hữu cơ cùng với phát triển sản phẩm OCOP gắn đặc thù địa phương. Các mô hình này không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn bảo vệ hệ sinh thái thích ứng bền vững với biến đổi khí hậu.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phước cho biết: “Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc ổn định bộ máy, các tổ chức, đoàn thể của xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân duy trì, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, địa phương rà soát, đánh giá lại các tiêu chí để kịp thời có giải pháp đầu tư nâng cấp."

Xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững

Qua 15 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông mới, đến nay, tỉnh Cà Mau có 43/55 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 78,1%); 3/39 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 7,7%); 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã huy động gần 48.529 tỷ đồng để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Riêng năm 2025, địa phương bố trí kế hoạch vốn cho chương trình là 689,3 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư phát triển 600,2 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Thông qua đó, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên; nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả được nhân rộng.

Mô hình tôm-lúa, không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn bảo vệ hệ sinh thái thích ứng bền vững với biến đổi khí hậu. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Với phương châm “xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả”, thời gian tới, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, cấp, địa phương trong quá trình thực hiện và duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tiễn, khắc phục triệt để việc xử lý ô nhiễm môi trường, rác thải sinh hoạt, thuốc bảo vệ thực vật; vấn đề cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn, những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau yêu cầu các xã cần ưu tiên sử dụng và khai thác hiệu quả các công trình hạ tầng đã được đầu tư xây dựng để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tiếp tục tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững để địa phương thật sự trở thành những vùng quê đáng sống./.

