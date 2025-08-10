Các 'Chiến sỹ quả cảm' hé lộ nhiều chuyện thú vị trong quá trình ghi hình

Chiều 10/8, dàn nghệ sỹ tham gia chương trình “Chiến sỹ quả cảm” đã có buổi giao lưu với đông đảo khán giả Thủ đô, tiết lộ nhiều điều thú vị ở hậu trường ghi hình.

Chương trình có sự góp mặt của Tổng đạo diễn Mai Thắm cùng dàn cast: Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Song Luân, Phan Mạnh Quỳnh, Neko Lê, Long Hạt Nhài và Hưng Nguyễn.

Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả bất ngờ, thích thú khi dũng cảm gỡ bỏ mái tóc giả. Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi đi đâu, làm gì cũng phải có tóc giả, nó như thần hộ mệnh của tôi. Không có tóc giả là tôi thấy bị xui liền. Mấy lúc mà bị phê bình, bị yêu cầu ‘đồng chí Lâm nghiêm túc’ là những lúc không đội tóc giả.”

Các nghệ sỹ có buổi giao lưu với khán giả Thủ đô và cùng xem tập 3 của chương trình "Chiến sỹ quả cảm." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sẵn dịp này, Neko Lê cũng tiết lộ Lê Dương Bảo Lâm luôn khó tính, liên tục nhắc nhở các đồng nghiệp trong suốt quá trình ghi hình: “Phải thoại ngắn, gọn, nhanh, rõ ý. Tôi cảm thấy áp lực lắm, cảm giác như đi thi Hoa hậu vậy đó.” Đáp lại Neko Lê, nam diễn viên chọc ghẹo: “Hôm nay có đông fan của Neko Lê ở đây nên Neko Lê muốn fan của mình tấn công tôi đúng không?”

Trước những thắc mắc về tính an toàn của nghệ sỹ khi đối diện hiểm nguy, Tổng đạo diễn Mai Thắm khẳng định yếu tố an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Với một chương trình thực tế có rủi ro cao về sức khỏe, nữ đạo diễn cho biết êkip luôn có xe cứu thương và bác sỹ túc trực sẵn sàng hỗ trợ nghệ sỹ bất cứ lúc nào.

“Trong quá trình ghi hình, các nghệ sỹ chắc chắn sẽ đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ đối mặt với nguy hiểm một mình. Luôn có những chiến sỹ thực thụ đồng hành cùng họ,” Tổng đạo diễn nói.

Tổng đạo diễn Mai Thắm cũng đã hé lộ một thông tin quan trọng rằng một thành viên trong dàn cast chính của “Chiến sỹ quả cảm” đã gặp phải một chấn thương khá nặng, bên ngoài chương trình và không thể tiếp tục tham gia ghi hình.

Các nghệ sỹ cùng khán giả xem trước tập 3. Tập này có những giọt nước mắt rơi vì sự thấu hiểu và tôn trọng đối với những người hùng thầm lặng đang âm thầm đối đầu với biển lửa, hiểm nguy mỗi ngày. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dù nam nghệ sỹ mong muốn điều trị chấn thương tạm thời để gia nhập đơn vị cùng anh em, nhưng Tổng đạo diễn Mai Thắm từ chối để đảm bảo sức khỏe cho các nghệ sỹ ở những chặng tiếp theo, những chặng mà nghệ sỹ phải hoạt động với tần suất căng thẳng hơn rất nhiều.

Vì lý do này, êkip quyết định bổ sung thêm một vài gương mặt mới vào dàn cast để đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ./.

Show truyền hình thực tế về lực lượng công an nhận 'mưa' lời khen từ khán giả Show truyền hình thực tế “Chiến sỹ quả cảm” vừa lên sóng tập đầu đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả, cho thấy hiệu quả trong công tác tuyên truyền trẻ trung và gần gũi từ Bộ Công an.

Chương trình “Chiến sỹ quả cảm” lên sóng vào 20h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 và 20h30 trên kênh YouTube Chiến sỹ quả cảm, hệ thống FPT Play và ứng dụng VieON.