Các đơn vị Quân đội tập trung ứng phó mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

Ngày 1/7, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký Công điện 3750/ CĐ-TM của Bộ Tổng Tham mưu gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc tập trung ứng phó mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Công điện gửi: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II; các Quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7; các Quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bộ đội Biên phòng; các Quân đoàn: 12, 34; các Binh chủng: Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc, Pháo binh, Đặc công, Tăng thiết giáp; các Học viện: Quốc phòng, Chính trị, Hậu cần, Quân y, Kỹ thuật quân sự; các Trường Sỹ quan: Lục quân 1, Chính trị; các Binh đoàn: 11, 12, 18, 19.

Nội dung Công điện nêu rõ: Đêm 30/6 và sáng 1/7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30/6 đến 3 giờ ngày 1/7 có nơi trên 100mm như: Thu Lũm (Lai Châu) 154,2mm; Tiên Nguyên (Tuyên Quang) 112,8mm; Bản Qua (Lào Cai) 109,4mm...

Từ sáng sớm 1/7 đến sáng 3/7/2025, dự báo ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-140mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Trong ngày và đêm 1/7, khu vực từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn, nguy cơ lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung.

Cụ thể, các đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện 3680/CĐ-TM ngày 28/6/2025 của Bộ Tổng Tham mưu về chủ động ứng phó với mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, duy trì nghiêm chế độ ứng trực.

Khi có tình huống, sự cố phức tạp xảy ra, các đơn vị tổ chức kíp trực tăng cường và thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định, có nền nếp; chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, phối hợp với các ban, sở, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt, không để xảy ra thiệt hại về người, tài sản do bất cẩn, chủ quan.

Đồng thời, các đơn vị huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.

Các quân đoàn, binh chủng, binh đoàn rà soát, kiểm tra các kế hoạch, phương án ứng phó, các đơn vị thuộc quyền, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ; huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt, không để xảy ra thiệt hại về người, tài sản do bất cẩn, chủ quan; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả.

Các đơn vị đóng quân trên địa bàn kiểm tra, rà soát các đơn vị thuộc quyền, các kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; phối hợp, hiệp đồng với chính quyền địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu.

Các Tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền sẵn sàng làm tốt công tác ứng phó, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị, chuẩn bị tốt công tác bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh./.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Thái Nguyên ngập sâu do mưa lớn Tại thành phố Thái Nguyên, mưa lớn kéo dài từ 21h đến khoảng 23h30 đêm 29/6 khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố ngập sâu trong nước.