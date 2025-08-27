Các số liệu về Triển lãm thành tựu đất nước dịp 80 năm Quốc khánh

Tin cùng chuyên mục
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra việc chuẩn bị Triển lãm 'Lịch sử và sứ mệnh Quốc hội'
Tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước, Triển lãm "Lịch sử và sứ mệnh Quốc hội Việt Nam" kể câu chuyện 80 năm đầy tự hào của Quốc hội Việt Nam bằng ngôn ngữ của kiến trúc và công nghệ.
Thông tấn xã Việt Nam: Dòng tin chủ lực - 80 năm đồng hành cùng dân tộc
Từ những dòng điện báo giữa chiến khu đến mạng lưới thông tin toàn cầu - Thông tấn xã Việt Nam đã viết nên 80 năm lịch sử sống động cùng dân tộc.
Những nét độc đáo, cổ kính của ngôi đình có một không hai ở Đồng Tháp
Theo năm tháng, hai cây bồ đề buông những chùm rễ lớn nhỏ, tạo thêm nét đẹp cổ kính cho ngôi đình Tân Đông, thu hút nhiều khách thập phương đến chiêm ngưỡng, làm phim và chụp ảnh lưu niệm.
Trưng bày chuyên đề tem “80 năm Việt Nam vươn mình ra biển lớn”
Trưng bày nhằm giới thiệu, tôn vinh giá trị tư liệu, nghệ thuật của tem bưu chính như một phương tiện lưu giữ lịch sử, phản ánh văn hóa, chính trị cùng các sự kiện quan trọng của Việt Nam.
Giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống cho Hội hát Chèo tàu Tổng Gối
Hội hát Chèo tàu Tổng Gối được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi Vật thể Quốc gia là cơ sở để địa phương gìn giữ, phát huy và lan tỏa hơn nữa giá trị loại hình nghệ thuật đặc sắc này.
Concert 'Việt Nam trong tôi': Quyên góp 4,2 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung
“Việt Nam trong tôi” không chỉ là một đêm nhạc – đó là nơi hội tụ của lòng nhân ái, tình yêu thương, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào sự tử tế.
Lần đầu tiên đoàn kịch thiếu nhi Cuba biểu diễn tại Việt Nam
Vở diễn hòa trộn các yếu tố cổ tích với thế giới âm nhạc pop, đưa khán giả du hành qua những ca khúc bất hủ của ban nhạc The Beatles được phối lại trên thể loại âm nhạc truyền thống Cuba.
Mưa trắng trời, hàng vạn khán giả vẫn hòa mình vào concert 'Việt Nam trong tôi’
Tối 26/8, dù trời mưa nặng hạt, hàng vạn khán giả vẫn nườm nượp đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) để tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt Nam trong tôi.”
Xu thế của ngành Xuất bản: Phát triển cầm cự hay tăng tốc bứt phá
Chỉ thị 42 không chỉ là một văn kiện chỉ đạo mà còn là tầm nhìn chiến lược của Đảng đối với lĩnh vực xuất bản, coi việc nâng cao chất lượng xuất bản là một nhiệm vụ chính trị quan trọng.
Khai trương Trung tâm Báo chí A80, phát hành bộ tem đặc biệt dịp Quốc khánh 2/9
Chiều 26/8, Trung tâm Báo chí A80 chính thức khai trương, phục vụ tác nghiệp cho gần 1.550 phóng viên. Cũng nhân dịp này, bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh chính thức được phát hành.
Toàn cảnh Lễ khai trương Trung tâm báo chí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Chiều 26/8/2025, tại Hà Nội, diễn ra Lễ khai trương trung tâm Báo chí tuyên truyền “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025)”.
Lễ kỷ niệm A80: Hơn 1.500 phóng viên trong nước và quốc tế tới tác nghiệp
Lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia. Sự kiện ghi nhận số lượng phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đăng ký tác nghiệp đông nhất từ trước đến nay.
Concert 'Việt Nam trong tôi' tối 26/8 sẽ có thêm hoạt động ý nghĩa
Đêm nhạc không chỉ là một sự kiện nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mà còn là lời nhắn gửi về tình yêu quê hương, dân tộc.
Điện Biên: Gắn biển tên đường cố nghệ sỹ Nhân dân Ngô Mạnh Lân
Tuyến đường mang tên cố Nghệ sỹ Nhân dân Ngô Mạnh Lân nhằm tri ân các văn nghệ sỹ đối với nền nghệ thuật nước nhà, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao diện mạo tỉnh Điện Biên.
Ứng xử văn minh nơi công cộng: Hãy yêu nước từ những hành động nhỏ nhất
Dẫu biết mỗi thời, mỗi người sẽ có cách yêu nước của riêng mình, nhưng chọn yêu nước cách nào, là tư duy, ý thức cá nhân… mà chính chúng ta muốn thể hiện, muốn khẳng định giá trị bản thân.
Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam
Bộ tem do họa sỹ Nguyễn Du thiết kế được cung ứng trên toàn quốc tại các Bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26/8/2025 đến ngày 30/6/2027.
Thông tấn xã Giải phóng - ngọn đuốc thông tin trong lòng chiến trường miền Nam
Các phóng viên Thông tấn xã Giải phóng hiện diện ở mọi nơi: trong các trận đánh, trong lòng dân bám trụ, nơi tiến công hay phòng ngự, làm nên một dòng chảy thông tin bất khuất.
Lai Châu: Hơn 2.500 người sẽ tham gia màn đại xòe trong Tết Độc lập
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Than Uyên Phan Văn Ngọc nêu rõ, điểm nhấn trong dịp Tết Độc lập năm nay là màn đại xòe, với sự tham gia của hơn 2.500 người.
Ra mắt ấn phẩm đặc biệt Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ
Một mặt ấn phẩm in ba bản Tuyên ngôn độc lập tiêu biểu của dân tộc; mặt còn lại là tác phẩm tranh minh họa quốc hiệu Việt Nam qua các triều đại, với biểu tượng đặc trưng cho từng giai đoạn lịch sử.
Báo Khmer Times: Việt Nam đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa
Học giả Campuchia cho rằng Việt Nam đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là sức mạnh nội sinh, là động lực quan trọng.
Giao lưu nghệ thuật mùa Vu Lan, lan tỏa những giá trị cao đẹp của đạo hiếu
Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, Vu Lan không chỉ là mùa báo hiếu gia đình mà còn là mùa tri ân những người đã nằm xuống cho Tổ quốc trường tồn.
Nhìn lại vai trò của Phật giáo qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc
Hội thảo đã làm sống lại những trang sử hào hùng, khi nhiều ngôi chùa trở thành cơ sở cách mạng, nhiều tăng ni, Phật tử “cởi áo cà sa, khoác chiến bào” sát cánh cùng nhân dân chiến đấu bảo vệ dân tộc.
Hòa nhạc quốc gia 'Điều còn mãi': Cân bằng giữa giải trí, nghệ thuật và hàn lâm
Các tiết mục thanh nhạc và khí nhạc được Giám đốc âm nhạc, nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng và VietNamNet tuyển chọn kỹ lưỡng và sắp xếp biểu diễn đan xen với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời.
“Mưa đỏ” đạt doanh thu “khủng” trong lịch sử phim cách mạng
Theo Box Office Vietnam, bộ phim Mưa đỏ đạt doanh thu 100 tỷ đồng vào lúc 22h ngày 24/8, chỉ sau 3 ngày ra rạp, trở thành phim chiến tranh cán mốc 100 tỷ nhanh nhất lịch sử điện ảnh Việt.
Tùng Dương 'hóa' chiến sỹ Vệ quốc quân, hát ‘Viết tiếp câu chuyện hòa bình’
Ca sỹ Tùng Dương trình làng MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình,” hòa chung vào không khí cả nước hướng về dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nhiều hiện vật lần đầu được công bố tại trưng bày chuyên đề 'Mùa Thu độc lập'
Trưng bày phản ánh quá trình toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa.
Netflix gây chấn động phòng vé với "KPop Demon Hunters"
Bộ phim 'KPop Demon Hunters' của Netflix vượt mặt các đối thủ, trở thành hit lớn mùa hè, thu hút khán giả toàn cầu dù không công bố doanh thu chính thức.
Những bảo tàng nào mở cửa miễn phí dịp Quốc khánh 2/9?
Các bảo tàng trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam sẽ mở cửa miễn phí phục vụ du khách và công chúng dịp 2/9.
Trưng bày 180 hiện vật đặc sắc về "Tình đất và gốm"
Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám phối hợp với nghệ nhân, nhà sưu tập Nguyễn Đức Công tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Tình đất và gốm” ngày 25/8.
Giao lưu văn hóa Việt-Hàn tại “Làng Việt Nam” ở Hàn Quốc
Sự kiện “Giao lưu toàn cầu Hàn Quốc-Việt Nam" đã được tổ chức trang trọng tại khu di tích Chunghyodang thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi lưu giữ các di tích của dòng họ Lý Việt Nam.