Các số liệu về Triển lãm thành tựu đất nước dịp 80 năm Quốc khánh

Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

infographics-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-1-7850.jpg
infographics-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-2.jpg
infographics-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-3.jpg
(TTXVN/Vietnam+)
