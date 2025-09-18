Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc sẽ tuyển dụng hàng chục ngàn nhân viên mới

Ngày 18/9, tập đoàn Samsung cho biết sẽ tuyển dụng 60.000 nhân viên mới trong vòng 5 năm tới, nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng tương lai và tạo cơ hội việc làm cho giới trẻ.

Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc cho biết sẽ đặc biệt tập trung tuyển dụng trong các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ sinh học và Trí tuệ Nhân tạo (AI). Hiện có 19 công ty thành viên, trong đó có Samsung Electronics, Samsung C&T và Samsung Biologics, đang triển khai kế hoạch tuyển dụng.

Samsung đã duy trì chương trình tuyển dụng mở cho nhân sự cấp đầu vào trên toàn tập đoàn từ năm 1957. Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ tiếp tục vận hành các chương trình thực tập, vừa giúp người trẻ có kinh nghiệm, vừa tạo nguồn ứng viên chính thức cho các đợt tuyển dụng.

Trong khi đó, tập đoàn SK - doanh nghiệp lớn thứ hai Hàn Quốc, thông báo sẽ tuyển thêm 4.000 nhân viên trong nửa cuối năm 2025, sau khi đã tuyển số lượng tương tự trong nửa đầu năm. SK cho biết sẽ ưu tiên nhân sự trong các lĩnh vực AI và chuyển đổi số. Tập đoàn cũng khẳng định sẽ mở rộng tuyển dụng, nhất là khi cụm công nghiệp bán dẫn mới tại Yongin, phía nam Seoul, dự kiến đi vào hoạt động năm 2027.

Tập đoàn Hanwha, hoạt động từ hóa chất tới đóng tàu, cùng ngày công bố kế hoạch tuyển 3.500 lao động tại 30 công ty thành viên trong nửa cuối năm, tăng 66,7% so với 2.100 người ở nửa đầu năm. Trong số này, 2.500 vị trí sẽ dành cho ba đơn vị quốc phòng gồm Hanwha Aerospace, Hanwha Ocean và Hanwha Systems.

Tập đoàn POSCO, nhà sản xuất thép lớn nhất Hàn Quốc, cho biết sẽ tạo 15.000 việc làm trong 5 năm tới, đồng thời nâng mục tiêu tuyển dụng năm nay lên 3.000 lao động, cao hơn mức 2.600 lao động công bố trước đó./.

