Các Thống đốc ADB sửa đổi Điều lệ, mở đường cho việc mở rộng hoạt động lên 50%

Ngày 17/11, Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã bỏ phiếu thông qua một sửa đổi mang tính bước ngoặt đối với điều lệ thành lập của Ngân hàng, theo đó sẽ bãi bỏ hạn mức cho vay được quy định tại Điều 12.1. Điều này sẽ cho phép tăng 50% tổng vốn cho vay lên hơn 36 tỷ USD để hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển trong nỗ lực giải quyết các ưu tiên phát triển quan trọng trong khu vực.

Ông Masato Kanda - Chủ tịch ADB phát biểu: “Tôi vô cùng biết ơn tất cả các thành viên Hội đồng Thống đốc đã bỏ phiếu thuận. Đây là một quyết định mang tính lịch sử và tôi trân trọng sự tin tưởng sâu sắc vào ADB và vào công việc chúng tôi thực hiện hàng ngày trên khắp châu Á và Thái Bình Dương. Việc xóa bỏ hạn chế này đồng nghĩa với việc ADB giờ đây có thể tiếp tục thực hiện một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng các cam kết tài trợ hàng năm mà không gây bất kỳ gánh nặng nào cho các cổ đông về việc tăng vốn chung, điều mà ADB đã không yêu cầu kể từ năm 2009.”

Đây là lần sửa đổi đầu tiên đối với Điều lệ ADB kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1966 và sẽ có hiệu lực ba tháng sau khi ADB chính thức thông báo cho các thành viên rằng sửa đổi đã được thông qua.

Điều lệ ADB chỉ có thể được sửa đổi bằng một nghị quyết của Hội đồng Thống đốc được thông qua với sự chấp thuận của hai phần ba tổng số Thống đốc, đại diện cho không dưới ba phần tư tổng số quyền biểu quyết của các thành viên.

Việc sửa đổi này là một phần trong các hành động của ADB nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn khan hiếm do các cổ đông cung cấp để tối đa hóa hỗ trợ của ADB cho người nghèo và người dễ bị tổn thương trên toàn khu vực.

Ông Kanda cho biết: "Việc dỡ bỏ hạn chế cho vay không chỉ liên quan đến số lượng lớn hơn, mà còn là những gì mà những con số đó tạo ra. Điều này có nghĩa là giúp đỡ những gia đình đang nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Điều này có nghĩa là mở rộng cơ hội học tập và thu nhập cho giới trẻ. Và điều này cũng có nghĩa là hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương trước những cú sốc để họ có thể tự lập vững vàng."

Kế hoạch Sử dụng Vốn của ADB vạch ra lộ trình tăng cam kết tài trợ hàng năm của ADB từ 24 tỷ đô la vào năm 2024 lên hơn 36 tỷ đô la vào năm 2034. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên các cải cách quản lý vốn được phê duyệt vào năm 2023, giúp tăng đáng kể năng lực tài trợ của ADB và một loạt các thỏa thuận trao đổi rủi ro với các ngân hàng phát triển đa phương khác để giảm thiểu rủi ro tập trung danh mục đầu tư.

Những nguồn lực này sẽ rất quan trọng đối với khả năng của ADB trong việc đạt được các mục tiêu của mình vào năm 2030, bao gồm mục tiêu tăng gấp bốn lần tài trợ cho khu vực tư nhân lên 13 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2030 và đảm bảo 40% hoạt động khu vực công của ADB hỗ trợ trực tiếp cho sự phát triển của khu vực tư nhân./.

Giám đốc Quốc gia ADB: Việt Nam đã đạt được những bước tiến kinh tế vượt bậc Theo ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia ADB, trong những năm gần đây, bất chấp những thách thức toàn cầu đáng kể, Việt Nam đã đạt được những bước tiến kinh tế vượt bậc.