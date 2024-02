Can thiệp thành công cho một trẻ sơ sinh bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Các bác sĩ đã siêu âm chẩn đoán dị tật bào thai tuần thứ 31 bị hẹp van động mạch phổi nặng, thiểu sản tâm thất phải, cần phải can thiệp sớm ngay sau khi sinh.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã cứu chữa và can thiệp thành công cho một trẻ sơ sinh bị hẹp khít động mạch phổi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 29/2, theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ của Trung tâm Nhi khoa đã cứu chữa và can thiệp thành công cho một trẻ sơ sinh bị hẹp khít động mạch phổi (một bệnh tim bẩm sinh phức tạp).

Đây là kết quả của việc phát hiện, theo dõi từ trong bào thai và xử trí thành công ngay sau khi cháu bé chào đời chưa đầy 24 giờ.

Thạc sĩ Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Nhi Khoa cho hay bé tên Đ.T.M, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Khi mẹ bé mang thai tuần thứ 31 đã đi siêu âm thai ở Bệnh viện tỉnh với chẩn đoán nhiều khả năng thai có vấn đề về tim. Các bác sĩ ở bệnh viện tuyến tỉnh đã gọi điện trao đổi chuyên môn với bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai để được thăm khám kỹ càng hơn.

Các bác sĩ đã siêu âm chẩn đoán dị tật bào thai tuần thứ 31 bị hẹp van động mạch phổi nặng, thiểu sản tâm thất phải. Với những trường hợp như vậy thì cần phải can thiệp sớm ngay sau khi cháu bé chào đời, nếu không xử trí kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Bé gái chào đời ở tuần thứ 39 của thai kỳ, nặng 3,5kg tại Bệnh viện sản nhi Vĩnh Phúc vào ngày 20/2. Sau khi ra đời, bé đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai ngay chiều cùng ngày.

Ngày 21/2, bé Đ.T.M đã được bác sĩ Kiên cùng các cộng sự can thiệp lần 1 với kỹ thuật nong van động mạch phổi. Ba ngày sau đó, bé được can thiệp lần 2 với kỹ thuật đặt stent ống động mạch. Đây là một kỹ thuật khó, nhất là với trẻ sơ sinh, bởi các mạch máu của bé sơ sinh thì cực kỳ mỏng manh.

Theo bác sĩ Trung Kiên, sở dĩ phải xử trí can thiệp 2 lần với cháu bé vì tâm thất phải của cháu thiểu sản, nên sau khi cần nong van động mạch phổi phải tiến hành đặt stent để duy trì ống động mạch. Sau khi nong van động mạch, để bệnh nhân hồi phục và 3 ngày sau mới đặt stent để đảm bảo an toàn cao nhất.

Bác sĩ theo dõi sức khoẻ cho bệnh nhi sau khi can thiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Trẻ sơ sinh khi mới chào đời cân nặng thấp, sức đề kháng yếu, nên trong quá trình làm can thiệp phải hết sức cẩn trọng nhưng cũng hết sức khẩn trương, nếu để xảy ra sai sót trong lúc thực hiện kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cháu bé. Thời gian làm can thiệp kéo dài từ 01 đến 02 giờ với gây mê nội khí quản, đặc biệt bệnh nhi luôn trong tình trạng tím tái do thiếu oxy nên cần thao tác nhanh, dứt khoát để mở đường máu lên phổi nhanh nhất,”bác sĩ Kiên giải thích.

Sau 2 lần can thiệp, ngày 29/2, bé Đ.T.M đã hồi phục, khỏe mạnh và được xuất viện trong niềm vui của gia đình, bố mẹ và ekip y bác sĩ điều trị.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam - Giám đốc Trung tâm Nhi khoa cho hay qua trường hợp bé Đ.T.M nêu trên và nhiều trường hợp khác đã được cứu chữa thành công tại Trung tâm Nhi khoa cho thấy vai trò quan trọng của siêu âm tim thai. Việc chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh từ trong bào thai đã được thực hiện phổ biến trên thế giới và mang lại hiệu quả rất rõ rệt trong điều trị và tiên lượng bệnh, để có những xử trí kịp thời ngay khi trẻ ra đời.

Qua đây, bác sĩ Nam khuyến cáo các bà mẹ ngoài việc siêu âm kiểm tra thai nhi theo lịch thông thường thì cũng nên siêu âm tim thai để sàng lọc tim bẩm sinh cho thai nhi ngay từ trong bụng mẹ để được chẩn đoán và có những xử trí kịp thời ngay khi trẻ ra đời./.