Cần Thơ kiểm tra việc thu phí trông giữ xe cao bất thường sau phản ánh của TTXVN

Sau khi phóng viên Thông tấn xã Việt Nam phản ánh việc bãi giữ xe tại chợ An Hòa (phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) thu tiền giữ xe cao gấp nhiều lần so với quy định gây bức xúc cho người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu đã chỉ đạo cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân các xã, phường phối hợp kiểm tra toàn diện hoạt động thu phí trông giữ xe, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 10/8.

Trước đó, ngày 31/7, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam phản ánh ý kiến của người dân về tình trạng thu phí giữ xe cao bất thường tại chợ An Hòa (phường Cái Khế) khi thu tiền giữ xe máy 10.000 đồng/giờ tính từ 14 giờ.

Ngày 1/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 402/UBND-KT.

Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Cái Khế và đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động thu phí giữ xe tại chợ An Hòa cũng như các chợ, địa điểm công cộng tương tự.

Việc kiểm tra phải được thực hiện khẩn trương, trên tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, bảo đảm xác định rõ hành vi thu phí cao hơn mức giá nhà nước quy định (như mức 10.000 đồng/giờ sau 14 giờ được phản ánh), làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.

Trường hợp phát hiện vi phạm, các đơn vị có trách nhiệm xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật hiện hành và công khai kết quả người dân được biết, theo dõi, giám sát. Kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 10/8.

Sau khi nắm được thông tin phản ánh, Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Cái Khế đã kiểm tra bãi xe chợ An Hòa, đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ cung cấp phương án thu giá dịch vụ trông giữ xe tại chợ An Hòa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thời hạn để công ty cung cấp hồ sơ đến hết ngày 7/8.

Trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 6/8, ông Dương Văn Long, Phó trưởng Phòng Kinh tế- Hạ tầng và Đô thị phường Cái Khế cho biết sau thời gian trên, nếu công ty không cung cấp được các văn bản pháp lý chứng minh việc thu giá của mình là hợp lệ, Ủy ban Nhân dân phường căn cứ theo quy định pháp luật, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.

Ngoài ra, nhằm bảo đảm an sinh xã hội và giảm áp lực chi phí cho người bệnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế rà soát, tham mưu điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ xe tại các bệnh viện công lập theo hướng phù hợp, đúng quy định pháp luật, nghiên cứu phương án miễn phí hoàn toàn nếu đủ điều kiện.

Trường hợp không thể áp dụng miễn phí đồng loạt, các đơn vị xây dựng phương án áp dụng mức giá giữ xe thấp nhất có thể, hợp lý với khả năng chi trả của người dân, đồng thời ưu tiên miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi…

Việc xây dựng phương án phải gắn với khảo sát thực tế và lấy ý kiến người dân, các bệnh viện (nếu cần thiết), nhằm bảo đảm tính khả thi và phù hợp nguyện vọng của xã hội.

Toàn bộ kết quả rà soát, nghiên cứu và đề xuất cần được tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền trong tháng 8/2025.

Theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ (cũ) ban hành năm 2017, hiện nay vẫn đang có hiệu lực, đối với các điểm trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, mức giá tối đa cho xe môtô, xe gắn máy là 5.000 đồng/lượt ban ngày (từ 5-18 giờ) và 6.000 đồng/lượt ban đêm.

Đối với xe đạp điện, mức giá trần còn thấp hơn, chỉ 3.000 đồng/lượt ban ngày và 4.000 đồng/lượt ban đêm./.

