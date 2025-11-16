Canada - điểm đến yêu thích của phụ nữ Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, một cuộc thăm dò mới đây của Gallup cho thấy nhiều phụ nữ trẻ của Mỹ muốn rời khỏi đất nước và chuyển đến nơi khác, trong đó Canada nổi lên là điểm đến được ưa thích nhất.



Cuộc thăm dò cho thấy có tới 40% số phụ nữ Mỹ từ 15 - 44 tuổi biết họ sẽ rời khỏi Mỹ vĩnh viễn nếu có cơ hội. Con số này cao hơn đáng kể so với 19% ở nam giới trẻ tuổi và tạo ra khoảng cách giữa hai giới lớn nhất từ trước đến nay.



Trong số những phụ nữ trẻ muốn rời đi có 11% chọn Canada là điểm đến ưu tiên, cao hơn các điểm đến khác là New Zealand, Italy và Nhật Bản.



Báo cáo cũng cho thấy mong muốn rời khỏi Mỹ có xu hướng gia tăng trong phụ nữ trẻ kể từ năm 2016, trong đó có một phần nguyên nhân là không ủng hộ giới lãnh đạo Mỹ.

Gallup cũng chỉ ra nhóm phụ nữ trẻ sụt giảm niềm tin vào thể chế. Tỷ lệ người tin tưởng vào hệ thống tư pháp giảm xuống còn 33% trong năm nay, giảm mạnh so với mức 55% năm 2015./.

