Cảnh báo mưa lớn còn kéo dài, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trượt lở đất

Dự báo về xu thế khí tượng thủy văn trong những ngày tới, chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết hiện nay, một đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc đang tràn xuống, kết hợp với đới gió Đông hoạt động mạnh.

Dự báo đêm 18/11, khu vực từ thành phố Huế, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa dự kiến 120-250mm, có nơi trên 400mm; phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa từ 70-150mm, cục bộ trên 250mm; từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị mưa có mưa từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa trên 150mm.

Từ ngày 19/11, vùng mưa sẽ thu hẹp, tập trung chủ yếu từ phía nam đèo Hải Vân, là khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Dự báo mưa sẽ giảm dần với lượng phổ biến 70-150 mm, tuy nhiên vẫn có khả năng xuất hiện điểm mưa cục bộ trên 250mm.

Nhiều khả năng mưa sẽ còn duy trì đến khoảng ngày 20/11, sau đó giảm dần và thu hẹp phạm vi tập trung dọc ven biển. Tuy nhiên, từ ngày 23-24/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có thể tiếp tục chịu tác động của một đợt gió đông mới, tiếp tục gây mưa và khiến lũ có khả năng lên lại.

Đáng chú ý, dưới tác động của mưa lớn cùng không khí lạnh, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ ngày 18-20/11, lũ trên các sông từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, nhất là khu vực từ Đà Nẵng đến Gia Lai sẽ lên trở lại.

Nguyên nhân lũ giảm rồi lại tăng, theo chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng, chủ yếu do mưa tại Trung Bộ diễn biến theo nhịp tác động của gió Đông. Đây cũng là hình thái thời tiết gây mưa điển hình ở khu vực này. Theo đó, mỗi đợt gió Đông dồn vào sẽ tạo ra một đợt mưa, kéo theo một chu kỳ lũ mới. Khi mưa tạm giảm, lũ hạ xuống; khi mưa tăng lại, lũ lập tức dâng trở lại.

Do vậy, người dân cần cảnh giác và chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống lũ theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Về nguy cơ sạt lở, theo ông Hưởng, khu vực Trung Bộ đã trải qua mưa lớn kéo dài trên diện rộng, đặc biệt các đợt mưa từ ngày 25-30/10 và từ ngày 15-18/11. Dự kiến mưa còn kéo dài những ngày tới. Trong đó, mưa dồn dập từ tỉnh Hà Tĩnh đến tỉnh Lâm Đồng, nên khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh này có khả năng đối mặt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, trượt lở đất.

Vị trí xảy ra sạt lở khiến chiếc xe khách gặp nạn trên đèo Khánh Lê (trong đó có 6 người tử vong và 19 người bị thương). (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Theo ông Hưởng, ngay cả khi trời tạnh và nắng lên, đất vẫn bão hòa nước nên hiện tượng trượt, sạt có thể tiếp tục xảy ra. Đây là điểm mà người dân cùng chính quyền địa phương cần đặc biệt lưu ý trong thời gian tới.

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn Hoàng Đức Cường, cho biết trước khi đợt thiên tai xảy ra, Cục Khí tượng Thủy văn và các đài đã nhận diện từ sớm và gửi thông tin đến ban chỉ đạo phòng thủ dân sự, cơ quan phòng chống thiên tai ở các địa phương để kịp thời thông tin tới cộng đồng.

Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, mưa lớn sẽ tăng - giảm xen kẽ. Đáng chú ý, nhiều hồ chứa gần đầy hoặc đầy, nên công tác dự báo cần tính toán kỹ khả năng xả lũ của từng hồ để đưa ra nhận định về mực nước trên các sông.

Trước diễn biến trên, cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo các đơn vị tăng cường giám sát hệ thống đo mưa và trạm khí tượng tự động, kịp thời phát hiện và xử lý sớm các lỗi dữ liệu; đồng thời xây dựng phương án dự phòng để bảo đảm thông tin phục vụ cảnh báo, dự báo liên tục.

Ngoài ra, do mưa lũ diễn biến phức tạp và xuất hiện cùng lúc nhiều loại hình thiên tai, các đài địa phương cần chủ động nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai cao hơn, đặc biệt là nguy cơ về sạt lở, lũ quét.

"Từ nay đến hết năm vẫn là cao điểm mùa mưa ở Trung Bộ, nên cần đề phòng các đợt mưa lớn nối tiếp trong thời gian tới," ông Cường nói thêm./.

Cảnh báo sạt lở nguy hiểm, khuyến cáo không lưu thông qua đèo Violak và Lò Xo Do đất đá liên tục tràn xuống mặt đường trên hai đèo Violak và Lò Xo, lực lượng chức năng Quảng Ngãi đề nghị người dân không lưu thông qua 2 đèo này để tránh rủi ro trong thời điểm mưa lũ phức tạp.