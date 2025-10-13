Cao tốc Khánh Hoà-Buôn Ma Thuột hoàn thành 20km đầu tuyến trước ngày 19/12

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hoà-Buôn Ma Thuột.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong 3 dự án thành phần trên thuộc dự án cao tốc Khánh Hoà-Buôn Ma Thuột, Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 3 đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công các dự án thành phần, đặc biệt là hạng mục bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông để phấn đấu hoàn thành 20km đầu tuyến thuộc Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 3 trước ngày 19/12/2025.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai 11,5km còn lại để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác toàn bộ dự án.

Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân hai tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo, triển khai đầu tư hệ thống giám sát điều hành giao thông theo quy định; chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ quy định hiện hành, nghiên cứu triển khai phương án đầu tư trạm dừng nghỉ bảo đảm khai thác đồng bộ khi dự án hoàn thành.

Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài 117,5km. Giai đoạn 1, dự án sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 có chiều dài 32km do Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 2 có chiều dài 37,5km do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 3 có chiều dài 48km do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản.

Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột sẽ cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027./.