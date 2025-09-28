Chủ tịch Quốc hội dự khánh thành Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Sáng 28/9, tại xã Ứng Thiên (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng được khai trương đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889-19/9/2025); đồng thời là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ việc khánh thành Khu lưu niệm không chỉ là hành động tri ân người tiền bối, mà còn phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam và các nhân vật lịch sử có công với nước, là dịp để các thế hệ cán bộ, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội ôn lại và tiếp nối những giá trị cốt lõi.

Đó là tinh thần đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống và tinh thần cách mạng, giữa trí thức cũ và chế độ mới; bài học về sự đoàn kết, sử dụng nhân tài không phân biệt xuất thân, vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Đó là tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Cụ Bùi Bằng Đoàn là người đã cùng Quốc hội khóa I và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nên Hiến pháp năm 1946, một bản Hiến pháp mẫu mực về dân chủ và quyền con người.

“Quốc hội ngày nay phải tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống ấy, không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiến tạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự vững mạnh,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên quan tâm tổ chức quản lý, vận hành, chăm lo bảo dưỡng, gìn giữ và bảo vệ các hạng mục công trình, bảo đảm Khu lưu niệm được duy trì trang nghiêm, bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Khu lưu niệm được xây dựng rất khẩn trương, chất lượng, là công trình hết sức ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với nhà yêu nước, trí thức lớn, người con ưu tú của dân tộc, nhà cách mạng tiền bối của Đảng, của Quốc hội, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Đây cũng là công trình văn hóa có ý nghĩa lịch sử, địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mai sau.

Để Khu lưu niệm thực sự phát huy được giá trị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là Ban Quản lý Di tích, phối hợp chặt chẽ với gia đình, thân nhân Cụ Bùi Bằng Đoàn tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật, tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục để phát huy một cách hiệu quả nhất giá trị văn hóa của Khu lưu niệm.

Đồng thời, các cấp, các ngành quan tâm gìn giữ để Khu lưu niệm luôn được xanh, sạch, đẹp, văn minh, là địa chỉ văn hóa giáo dục truyền thống của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, đại diện gia đình cụ Bùi Bằng Đoàn đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Khu lưu niệm.

Cụ Bùi Bằng Đoàn (1889-1955) là một nhân cách lớn, một trí thức yêu nước và là hình mẫu tiêu biểu cho sự chuyển mình của giới sĩ phu Việt Nam trước vận mệnh lịch sử. Từ vị trí Thượng thư trong Triều đình, Cụ đã đi theo tiếng gọi của Cách mạng Tháng Tám, với câu nói bất hủ: "Cải tạo một nước Việt Nam mới mà không có tôi, thì tôi cũng thấy hổ thẹn."

Sự lựa chọn ấy đã đưa Cụ trở thành Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên của Chính phủ lâm thời; đại biểu Quốc hội khóa I - một Quốc hội đặt nền móng cho Nhà nước Dân chủ Cộng hòa và đặc biệt làm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội - người trực tiếp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ kiến tạo nên Hiến pháp và hệ thống pháp luật đầu tiên. Di sản lớn nhất mà Cụ để lại cho Quốc hội, đất nước chính là tinh thần phụng sự công minh, thượng tôn pháp luật và lòng liêm khiết tuyệt đối của người cầm cân nảy mực. Cụ đã cống hiến trọn vẹn cho lý tưởng độc lập dân tộc và hạnh phúc nhân dân.

Cụ luôn đề cao tư tưởng đại đoàn kết, động viên nhân dân tham gia kháng chiến, sát cánh cùng Chính phủ thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện. Cụ nhiều lần đi thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ, gửi thư động viên nhân dân trong những thời khắc cam go, khích lệ toàn dân, toàn quân quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.” Cuộc đời và sự nghiệp của Cụ chính là hiện thân cho lời dạy đó. Tấm gương cao quý ấy sẽ mãi trường tồn, nhắc nhở và thôi thúc các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn không chỉ là nơi để nhân dân cả nước tri ân, tôn vinh công lao và nhân cách cao quý của một nhà lãnh đạo mẫu mực, mà còn là biểu tượng sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “địa chỉ đỏ” phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam và các nhân vật lịch sử có công với nước./.

