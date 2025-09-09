Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở các cơ quan đảng trực thuộc

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 361-QĐ/TW Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở các cơ quan đảng trực thuộc đảng ủy xã, phường, đặc khu.

Đảng bộ, chi bộ các cơ quan đảng cấp xã là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng ủy cấp xã; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy cấp xã, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ đảng ủy cấp xã; có chức năng lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, đảng viên công tác ở các cơ quan, đơn vị của Đảng, cơ quan hội đồng nhân dân, cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp tỉnh và của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cấp xã.

Nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ

1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ; lãnh đạo cụ thể hoá, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên.

2. Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên.

3. Xây dựng cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ được đảng viên và quần chúng tín nhiệm; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho các đồng chí đảng ủy viên, chi ủy viên.

4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị của Đảng, cơ quan hội đồng nhân dân, cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ quan, đơn vị trong đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

5. Liên hệ mật thiết, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

6. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cấp trên giao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Châu Đốc (An Giang).(Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Nhiệm vụ của đảng ủy

Nhiệm vụ của đảng ủy gồm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ quan, đơn vị trong đảng bộ, chi bộ (nếu có); tham gia ý kiến với cấp trên trong việc xây dựng, ban hành chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, quy chế của Đảng, nhất là những vấn đề liên quan đến đảng bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên; do đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cấp trên giao.

Nhiệm vụ của ban thường vụ đảng ủy

Nhiệm vụ của ban thường vụ đảng ủy gồm thay mặt đảng ủy chỉ đạo, giải quyết những công việc thường xuyên của đảng ủy, những vấn đề đột xuất phát sinh giữa hai kỳ họp đảng ủy; quyết định chương trình làm việc của ban thường vụ đảng ủy; tham mưu đảng ủy thảo luận, thống nhất phân công công tác đối với đảng ủy viên, ủy viên ban thường vụ đảng ủy; triệu tập các cuộc họp thường kỳ của đảng ủy, báo cáo tình hình và đề xuất chủ trương chỉ đạo tiếp theo; lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên và chỉ đạo đại hội của các chi bộ trực thuộc; thực hiện nhiệm vụ khác theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, theo sự chỉ đạo của cấp trên, nhiệm vụ được đảng ủy uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước đảng ủy về các nhiệm vụ đó.

Nhiệm vụ của chi ủy

1. Xây dựng dự thảo chương trình công tác, dự thảo quy chế làm việc, dự thảo kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; phân công công tác đối với các đồng chí chi ủy viên; thảo luận, chuẩn bị các nội dung như báo cáo, nghị quyết... trình chi bộ xem xét, quyết định.

2. Phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của chi ủy, chi bộ cho cán bộ, đảng viên và người lao động; nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

3. Chuẩn bị văn kiện, nhân sự chi ủy, các điều kiện cần thiết và quyết định triệu tập đại hội chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

4. Thực hiện nhiệm vụ khác theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương; theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Quy định số 361 nêu rõ các tỉnh ủy thành ủy trực thuộc Trung ương, đảng ủy cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này. Ban chấp hành đảng bộ, chi bộ các cơ quan đảng cấp xã căn cứ Quy định này và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên xây dựng, ban hành quy chế làm việc (trước ngày 30/9/2025) để thực hiện.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký (30/8/2025)./.

Cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 3/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 4 Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Đắk Lắk, Lào Cai.