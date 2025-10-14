Cơ bản các khu vực hết ngập đã được cấp nước sạch

Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 7 giờ ngày 14/10, cơ bản các khu vực hết ngập được cấp nước qua hệ thống cung cấp nước sạch hoặc sử dụng nước giếng khoan, nước sông cho việc dọn dẹp, vệ sinh; riêng còn một số xã, phường khu vực ven thành phố Thái Nguyên cũ chưa được cấp.

Mưa lũ gây 83 sự cố đê

Do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 11, đã gây ra 83 sự cố đê (Thái Nguyên 8; Bắc Ninh 66; Hà Nội 9), tăng 24 sự cố so với ngày 13/10 do Bắc Ninh rà soát bổ sung các sự cố xảy ra từ ngày 8/10 đến 10/10 (3 sự cố sạt lở mái đê, 4 sự cố đùn sủi, 1 sự cố lỗ rò, 6 sự cố rò rỉ thẩm lậu, 4 sự cố tràn đê, 6 sự cố cống). Các địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố, một số sự cố về thẩm lậu, rò rỉ nước trong tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Đối với sự cố liên quan đến điện, hiện vẫn còn 550.805 khách hàng bị mất điện tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; đã khôi phục 525.311 khách hàng; còn 25.494 khách hàng vẫn mất điện. Riêng tỉnh Bắc Ninh còn 17.254 khách hàng chưa có điện.

Tại Thái Nguyên, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện 22/92 điểm.

Hiện vẫn còn 3.188 nhà bị ngập (Bắc Ninh 1.587 nhà, Hà Nội 1.503 nhà, Phú Thọ 98 nhà), giảm 9.046 nhà so với sáng 13/10. Các địa phương đang tiếp tục rà soát và tổng hợp công tác khắc phục.

Mưa lũ đã làm thiệt hại ước tính trên 8.720 tỷ đồng (Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng), số liệu không thay đổi so với sáng 13/10.

Trước đó, chiều 13/10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Bắc Ninh, gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm plastic đa năng. Hàng viện trợ sẽ được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong sáng 14/10.

Mưa lớn ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ sáng 14/10 đến hết ngày 15/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 120mm; khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực Hà Nội, từ sáng 14/10 đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Lũ trên sông Cầu, sông Thương và sông Cửu Long tiếp tục xuống

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ 9 giờ ngày 14/10 đến 9 giờ ngày 15/10, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1; lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1.

Lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông, ngập úng tại các khu vực trũng thấp; nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Hiện lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống. Lúc 8h ngày 14/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu là 4,31m, ở mức báo động 1; mực nước trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương 5,05m, dưới báo động 2 là 0,25m.

Đối với mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống. Đến ngày 18/10, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu xuống mức 3,55m, trên báo động 1 là 0,05m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc xuống mức 3,15m, trên báo động 1 là 0,15m; tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long xuống mức báo động 1.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội./.

