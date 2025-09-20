Cơ hội tăng cường thương mại giữa Việt Nam với Nga và thị trường Á-Âu

Ngày 19/9, tại Trung tâm thương mại quốc tế ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga đã diễn ra Diễn đàn Ngày thương mại quốc tế 2025 (IDT-2025), một trong những sự kiện quan trọng trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và hợp tác kinh tế quốc tế của Nga trong bối cảnh mới.

Đoàn Việt Nam do Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi dẫn đầu tham dự với tư cách là quốc gia đối tác.

Diễn đàn do Hiệp hội các nhà xuất nhập khẩu của Nga tổ chức, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu đến từ hơn 30 khu vực của Nga và 15 quốc gia trên thế giới, bao gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các giám đốc điều hành và quản lý cấp cao của các công ty quốc tế lớn, các nhà sản xuất trong và ngoài nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại phiên toàn thể, các đại biểu tập trung thảo luận về tổng quan xu hướng toàn cầu hiện nay và dự báo tác động đối với kinh tế Nga; trao đổi về các chiến lược, hướng đi và ưu tiên chính của Nga trong kinh tế đối ngoại những năm tới, trong đó tập trung vào chuỗi cung ứng và hợp tác quốc tế, nhất là hợp tác với các nước trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mở rộng, các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Trong phiên toàn thể, Đại sứ Việt Nam Đặng Minh Khôi có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, chuyển mình và hội nhập kinh tế quốc tế.

Các doanh nghiệp tích cực trao đổi tìm kiếm đối tác. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Theo Đại sứ, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga tại Đông Nam Á, trong khi Nga nằm trong nhóm 5 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Mặc dù gặp khó khăn do tình hình quốc tế phức tạp song hợp tác thương mại và kinh tế Việt Nam-Nga vẫn đạt kết quả tích cực trong năm 2024 khi đạt 4,6 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2023.

Trong 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,3 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai nước đang triển khai các dự án đầu tư quan trọng, trong đó có các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, khoa học và công nghệ.

Đại sứ Đặng Minh Khôi đặc biệt nhấn mạnh đến các tiềm năng và thế mạnh của Việt Nam vốn được đánh giá thuộc nhóm 30 quốc gia có tăng trưởng thương mại cao nhất thế giới và nhóm 15 nước đang phát triển thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất thế giới.

Đại sứ kêu gọi doanh nghiệp hai nước cùng nhau phát triển các dự án hợp tác đầu tư và liên doanh trong các lĩnh vực công nghiệp, chế biến thực phẩm, công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Đại sứ cho rằng hai bên cần tiếp tục cung cấp thông tin và thúc đẩy môi trường kinh doanh, tích cực tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm ở cả hai nước, cũng như tổ chức các đoàn công tác thương mại để tìm hiểu thông lệ kinh doanh và xây dựng lòng tin giữa các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đại sứ Đặng Minh Khôi đề xuất lộ trình cụ thể và thống nhất nhằm chuyển các ưu thế thành các dự án hợp tác đôi bên cùng có lợi, bao gồm trao đổi thông tin, thúc đẩy hàng hoá song phương, tăng cường các đoàn tìm hiểu thị trường của nhau.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga tạo nền tảng cho các doanh nghiệp hợp tác làm ăn phát triển, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của hai nước.

Trả lời phóng viên TTXVN tại Nga, Tham tán thương mại Việt Nam tại Nga, ông Dương Hoàng Minh, nhấn mạnh việc tham dự sự kiện lần này sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam không những có thể tìm hiểu rõ hơn về thị trường Nga đầy tiềm năng, mà thông qua đây còn có thể tìm kiếm khách hàng và nắm bắt những vấn đề liên quan tới hành lang pháp lý tại thị trường Nga đối với những hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này.

Cũng theo ông Dương Hoàng Minh, có một điểm đáng ghi nhận là năm nay các doanh nghiệp Việt Nam đã trở lại thị trường Nga, trong khi rất nhiều đoàn doanh nghiệp và xúc tiến thương mại Nga cũng sang tìm hiểu thị trường Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng hai bên, những khó khăn trong thanh toán, vận tải, hậu cần và logistics giữa Việt Nam và Nga dần được giải quyết.

Hiện doanh nghiệp hai bên có thể thanh toán bằng đồng nội tệ và vận chuyển hàng hóa trực tiếp từ các cảng Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh sang cảng Vladivostok của Nga và ngược lại.

Đây là những cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu và thâm nhập thị trường Nga nói riêng và thị trường Á-Âu nói chung./.

