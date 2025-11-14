Công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tuyến Trường Sơn Đông qua Đà Nẵng, Gia Lai

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai thuộc phạm vi được giao quản lý của Khu Quản lý đường bộ 3 do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây ra từ ngày 06/11/2025 đến ngày 07/11/2025.

Tình huống thiên tai gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại các vị trí: Km23+918 (cống); Km378+130 (cầu Đăk Pờ Tó) trên tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Thời điểm xảy ra tình huống thiên tai để Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, xác định cụ thể hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống quốc lộ được giao quản lý và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai gây ra được xác định từ ngày 06/11/2025 đến ngày 07/11/2025.

Các biện pháp khẩn cấp áp dụng để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai: Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại Chương 4 Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ trưởng Bộ Xây dựng) quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

Theo quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ 3 theo phạm vi, trách nhiệm quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó, thực hiện rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ 3 chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng và trước pháp luật về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại các vị trí: Km23+918 (cống); Km378+130 (cầu Đăk Pờ Tó) trên tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây ra từ ngày 06/11/2025 đến ngày 07/11/2025.

Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ./.

