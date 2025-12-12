Thế giới

Cựu Tổng thống Iraq Barham Salih được đề cử làm lãnh đạo UNHCR

Nếu trở thành người đứng đầu UNHCR, ông Salih sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khi số lượng người di cư toàn cầu cao kỷ lục, gấp đôi so với thời điểm ông Grandi bắt đầu nhiệm kỳ hồi năm 2016.

Cựu Tổng thống Iraq, ông Barham Salih, được chọn làm người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR). (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cựu Tổng thống Iraq, ông Barham Salih, đã được chọn làm người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), phá vỡ truyền thống bổ nhiệm vị trí này từ các quốc gia tài trợ chính.

Thông tin này được nêu trong bức thư do Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ký và đề ngày 11/12. Theo đó, nếu được Ủy ban điều hành của UNHCR phê duyệt, ông Salih sẽ lãnh đạo cơ quan này trong nhiệm kỳ 5 năm, thay cho người tiền nhiệm Filippo Grandi, bắt đầu từ ngày 1/1/2026.

Nếu chính thức trở thành người đứng đầu UNHCR, ông Salih sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, khi số lượng người di cư toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục, gấp đôi so với thời điểm ông Grandi bắt đầu nhiệm kỳ hồi năm 2016.

Trong khi đó, nguồn tài trợ đã giảm trong năm nay, do các nhà tài trợ chính như Mỹ, cắt giảm khoản đóng góp và các nhà tài trợ phương Tây khác tập trung đầu tư vào quốc phòng./.

