Đà Nẵng dự kiến có 18 đơn vị hành chính cấp xã và 1 đặc khu

Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; trong đó, thống nhất đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp là 19 đơn vị, gồm 15 phường, 3 xã và 1 đặc khu.

Đà Nẵng dự kiến thành lập các phường: Hải Châu 1 (nhập 3 phường Hải Châu, Phước Ninh, Bình Thuận); Hải Châu 2 (các phường Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang); Hải Châu 3 (phường Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam); Thanh Khê 1 (phường Xuân Hà, Chính Gián, Thạc Gián); Thanh Khê 2 (phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê Đông, An Khê); Sơn Trà 1 (phường Phước Mỹ, An Hải Bắc, An Hải Nam); Sơn Trà 2 (phường Thọ Quang, Nại Hiên Đông, An Thái); Ngũ Hành Sơn 1 (phường Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải); Ngũ Hành Sơn 2 (phường Hòa Quý, xã Hòa Phước); Liên Chiểu 1 (phường Hòa Khánh Nam, xã Hòa Sơn); Liên Chiểu 2 (phường Hòa Khánh Bắc, xã Hòa Liên); Liên Chiểu 3 (phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam và xã Hòa Bắc); Cẩm Lệ 1 (phường Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, Khuê Trung); Cẩm Lệ 2 (phường Hòa An, Hòa Phát, Hòa Minh); Cẩm Lệ 3 (phường Hòa Xuân và xã Hòa Châu).

Đà Nẵng cũng sẽ có các xã: Hòa Vang 1 (nhập 2 xã Hòa Phong và Hòa Phú); Hòa Vang 2 (xã Hòa Tiến, Hòa Khương); Hòa Vang 3 (xã Hòa Ninh, Hòa Nhơn) và hình thành đặc khu Hoàng Sa trên cơ sở nguyên trạng huyện đảo Hoàng Sa hiện nay.

Cũng tại Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 15/4/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thống nhất với dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã như đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện nội dung dự thảo Đề án, đảm bảo đúng các nguyên tắc, định hướng, tiêu chí, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Trung ương; tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ ngày 19-21/4; trình Hội đồng Nhân dân thành phố trong ngày 24/4 tới; trình Chính phủ trước ngày 1/5 tới.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tập trung xây dựng phương án bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý chính quyền cấp xã gắn với sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phương án kết thúc việc sử dụng người không chuyên trách cấp xã và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định; phương án sử dụng trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính cấp huyện, xã cũ và bố trí trụ sở các đơn vị mới sau sắp xếp… hoàn thành trước ngày 15/5 tới.

Chính quyền các cấp xây dựng phương án quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hồ sơ tài liệu và số hóa tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp huyện, cấp xã, hoàn thành trước ngày 30/6 tới. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp cần được đảm bảo kết nối, liên thông, tích hợp, không ngắt quãng, gián đoạn, hoàn thành trước ngày 30/5 tới…

Trước đó, ngày 8/4 vừa qua, Thành ủy Đà Nẵng đã ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo). Theo đó, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng.

Nhiệm vụ của Ban là chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, gắn với thành lập các cơ quan hành chính, hệ thống tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội theo các Kết luận của Trung ương./.

Đà Nẵng vươn mình sau 50 năm được giải phóng Từ một thành phố có không gian nhỏ hẹp, cơ sở hạ tầng nhiều hạn chế, nền kinh tế khó khăn, Đà Nẵng nay đã trở thành một đô thị thông minh, hiện đại, phát triển, điểm đến ưa thích của du khách.