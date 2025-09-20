Đà Nẵng tìm biểu trưng mới trong thời kỳ hội nhập và phát triển

Ngày 20/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố cuộc thi sáng tác Biểu trưng thành phố Đà Nẵng năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh trong quá trình phát triển, Đà Nẵng đang dần khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế-xã hội, văn hóa, du lịch, khoa học và công nghệ của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Với vị trí địa lý chiến lược, hệ thống hạ tầng hiện đại, môi trường sống năng động và các giá trị di sản đặc sắc, Đà Nẵng không chỉ được biết đến là “thành phố đáng sống” mà còn là nơi ươm mầm những khát vọng vươn ra thế giới.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, để khắc họa đầy đủ bản sắc, tinh thần và tầm vóc của thành phố trong thời kỳ hội nhập, Đà Nẵng cần một Biểu trưng (logo) có tính biểu đạt cao, để truyền cảm hứng, gắn kết cộng đồng và định vị thương hiệu đô thị trong kỷ nguyên phát triển mới.

Biểu trưng mới cần thể hiện rõ bản sắc, tầm nhìn chiến lược của thành phố, khuyến khích khai thác các yếu tố mang tính đại diện, biểu tượng văn hóa, phản ánh chiều sâu tinh thần và con người xứ Quảng, vốn nổi bật với các giá trị như hiếu khách, nghĩa tình, sáng tạo. Đồng thời, tác phẩm phải bảo đảm tính thẩm mỹ, nội dung hài hòa, gây ấn tượng tích cực, thể hiện niềm tự hào và khát vọng phát triển bền vững của Đà Nẵng trong tương lai.

Cuộc thi được tổ chức công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, là cơ hội để các nhà thiết kế, họa sĩ, kiến trúc sư, sinh viên, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thể hiện tài năng và tình cảm dành cho thành phố.

Đối tượng dự thi là mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính sáng tạo, nguyên gốc, chưa từng công bố hoặc tham gia bất kỳ cuộc thi nào trước đó.

Tác phẩm dự thi thể hiện trên khổ giấy A4, có tối đa 3 màu, bố cục tác phẩm phải chặt chẽ, hài hòa giữa màu sắc và hình khối.

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 150 triệu đồng; 4 giải Khuyến khích trị giá 10 triệu đồng/tác phẩm và kèm Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi. Thời gian tiếp nhận bài dự thi từ ngày 20/9 đến hết ngày 10/11/2025 qua email: svhttdl@danang.gov.vn hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 2 đường Đông Giang, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 12/2025.

Trong bối cảnh địa giới hành chính của thành phố Đà Nẵng được điều chỉnh, mở rộng sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, cuộc thi là cơ hội lan tỏa thông điệp về một Đà Nẵng hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa; một đô thị phát triển bền vững; một cộng đồng gắn bó, nghĩa tình và sáng tạo.

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng thành phố Đà Nẵng năm 2025 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và định vị thương hiệu thành phố. Đây không chỉ là sân chơi sáng tạo nghệ thuật, mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và tình yêu của người dân dành cho Đà Nẵng./.

Xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu bản sắc, có chất lượng sống cao Đà Nẵng quyết tâm xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đến năm 2045.