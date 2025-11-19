Môi trường

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể một nạn nhân tại khu vực sạt lở núi ở xã Hùng Sơn

Chiều 19/11, lực lượng cứu nạn phát hiện thi thể một nạn nhân mất tích tại khu vực sạt lở xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Thanh Phong
Lực lượng chức năng tiếp cận sâu và khu vực sạt lở và tìm thấy 1 thi thể. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lực lượng chức năng tiếp cận sâu và khu vực sạt lở và tìm thấy 1 thi thể. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều 19/11, lực lượng chức năng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết thời tiết tạnh ráo đã giúp cho các mũi tìm kiếm tiếp cận sâu vào vùng bị sạt lở ở xã Hùng Sơn và tìm thấy một thi thể.

Do thi thể đã bắt đầu phân hủy, việc nhận dạng ban đầu gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể ra ngoài, bảo vệ hiện trường và bàn giao cho cơ quan chuyên môn giám định để xác minh danh tính theo quy định.

Trước đó, như Báo điện tử VietnamPlus đã đưa tin, khoảng 09h30 ngày 14/11, tại khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry khoảng 250 m, xảy ra sạt lở quy mô lớn, vùi lấp nhiều vị trí và gây ách tắc hơn 200m tuyến đường.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, vụ việc khiến 3 người dân mất tích gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và cháu Hốih Zi Nút. Sạt lở cũng đã làm hư hỏng 3 xe máy, 5 nhà jun (chòi làm rẫy), 9 con bò và khoảng 15 ha đất rẫy của người dân

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ chia thành nhiều tổ, tổ chức tìm kiếm theo từng hướng, từng mũi, tập trung vào các vị trí nghi có nạn nhân.

Khu vực sạt lở có địa hình dốc đứng, đất đá nhão và nguy cơ sạt trượt cao buộc lực lượng phải làm việc hoàn toàn thủ công, không thể sử dụng máy móc cơ giới.

Song song với đó, lực lượng chức năng đã triển khai chó nghiệp vụ để dò tìm dấu vết quanh khu vực sạt lở, cũng như dùng thiết bị bay không người lái liên tục quét từ trên cao nhằm hỗ trợ khoanh vùng các điểm nghi vấn, phối hợp với lực lượng tìm kiếm dưới mặt đất./.

(Vietnam+)
#Sạt lở núi Đà Nẵng #Tìm kiếm nạn nhân mất tích #Phối hợp lực lượng cứu hộ #Ảnh hưởng thiên tai #Công tác cứu nạn thủ công #Ứng dụng công nghệ trong cứu hộ #Thiệt hại do sạt lở #Đánh giá rủi ro địa hình #Hỗ trợ tìm kiếm bằng chó nghiệp vụ #Giám định danh tính nạn nhân TP. Đà Nẵng Quảng Nam
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc mưa rét đến khi nào?

Sáng 19/11, miền Bắc tiếp tục trong trạng thái mưa rét. Theo cơ quan khí tượng, mưa sẽ giảm từ trưa và chiều nay, chuyển sang tạnh ráo.