Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Gắn huấn luyện, thực tiễn chiến đấu với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Ngày 21/11, tại xã Châu Thành (tỉnh Tây Ninh), Sư đoàn 5, Quân khu 7 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (23/11/1965 - 23/11/2025) và công bố Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tham dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Sư đoàn 5, Quân khu 7 qua các thời kỳ.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Sư đoàn, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành một phút tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Chính ủy Sư đoàn 5 đã công bố Thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng gửi Sư đoàn Bộ binh 5.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương và chúc mừng những thành tích toàn diện, đáng tự hào các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5 đã đạt được trong suốt 60 năm qua. Những chiến công và thành tích đó mãi là niềm tự hào, động lực để Sư đoàn 5 tiếp tục phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Sư đoàn 5 - Quân Khu 7. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5 tiếp tục tập trung quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, các nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; kiên định vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5 đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc,” gắn huấn luyện, thực tiễn chiến đấu với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

Đơn vị quan tâm chăm lo đời sống, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ; củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” và nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh.

Chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5 tích cực hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững; chú trọng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, nhất là công tác phối hợp với chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh trong quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn, Đại tá Trần Hoàng Giang, Chính ủy Sư đoàn 5 cho biết, Sư đoàn được thành lập ngày 2/9/1965 tại vùng núi Mây Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là Thành phố Hồ Chí Minh).

Đây là một trong hai sư đoàn chủ lực đầu tiên của chiến trường Đông Nam Bộ. Suốt 60 năm qua, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn luôn phát huy truyền thống “Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù,” nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo, lập nhiều chiến công oanh liệt.

Sư đoàn đã có 10 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 3 năm bảo vệ biên giới Tây Nam và 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia; 26 năm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Toàn đơn vị có hơn 34.000 liệt sỹ; 24 tập thể và 21 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay, Sư đoàn đảm nhiệm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Quân khu và Bộ Quốc phòng.

Đóng quân tại căn cứ Trảng Lớn (xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) và một trung đoàn đứng chân tại huyện Phú Giáo (Thành phố Hồ Chí Minh), từ năm 1989 đến nay, Sư đoàn 5 luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tỉnh Tây Ninh trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia công tác dân vận, hoạt động đền ơn đáp nghĩa và các phong trào xây dựng địa phương.

Theo Đại tá Trần Hoàng Giang, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; tham gia các phong trào: Dân vận khéo, Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới, Cả nước chung tay vì người nghèo.

Đơn vị đã vận động nguồn lực xây dựng “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa quân - dân” và cùng tỉnh Tây Ninh thực hiện Đề án “Xóa nhà tạm, nhà dột nát.”

Giai đoạn 2020 - 2025, gần 7.000 lượt cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn tham gia 10 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; góp phần hoàn thiện 125km đường giao thông, 36km kênh mương, tu sửa 73 trường học và công trình công cộng; sửa chữa 28 căn nhà dân; hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng và hơn 8,4 tấn gạo.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tặng Bằng khen cho Sư đoàn 5, Quân khu 7 do đã có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ, phát triển quê hương giàu mạnh./.

