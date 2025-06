Đắk Lắk vận hành mô hình chính quyền cấp xã mới, chuyển đổi số toàn diện

Chiều 25/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra công tác vận hành thử nghiệm mô hình hoạt động chính quyền địa phương cấp xã (mới) tại phường Buôn Hồ và xã Phú Xuân.

Phường Buôn Hồ được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đạt Hiếu, An Bình, An Lạc, Thiện An, Thống Nhất và Đoàn Kết (thị xã Buôn Hồ).

Thực hiện công tác vận hành thử nghiệm mô hình hoạt động chính quyền địa phương cấp xã, Ủy ban Nhân dân phường Buôn Hồ đã chỉ đạo Trung tâm phục vụ hành chính công phường khẩn trương xây dựng kịch bản và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận để chuẩn bị các điều kiện vận hành thử nghiệm.

Do đó, quá trình vận hành thử nghiệm Trung tâm phục vụ hành chính công của phường diễn ra thông suốt, thực hiện đầy đủ các quy trình xử lý hồ sơ, giúp cán bộ, công chức cơ bản nắm được các nhiệm vụ khi đi vào vận hành chính thức.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất máy móc, trang thiết bị, đường truyền được đầu tư đầy đủ, đảm bảo phục vụ công tác. Cán bộ, công chức được phân công thực hiện các nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công đa số trẻ, năng động, ứng dụng công nghệ thông tin tốt, có kỹ năng giao tiếp và đáp ứng về trình độ chuyên môn, đảm bảo các yêu cầu để làm việc tại Trung tâm.

Xã Phú Xuân được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Ea Púk, Ea Dăh và Phú Xuân (huyện Krông Năng).

Trên cơ sở các quy định của Trung ương và văn bản chỉ đạo của tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Phú Xuân (mới) đã kiểm tra, rà soát lại cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác vận hành của Trung tâm phục vụ hành chính công; quy định chức năng nhiệm vụ của trung tâm, quy chế hoạt động; vận hành thử nghiệm một số thủ tục hành chính.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phú Xuân (mới) đã được trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy scan, máy photo, phòng làm việc, trang thiết bị... phục vụ cho công tác tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Theo đánh giá của đoàn công tác, cơ bản Trung tâm phục vụ hành chính công của phường Buôn Hồ và xã Phú Xuân (mới) đã được trang bị đầy đủ hệ thống máy vi tính, bảng hiệu, sơ đồ hướng dẫn về vị trí quầy, bàn hướng dẫn tiếp nhận các lĩnh vực thủ tục hành chính và nội quy được lắp đặt đầy đủ ở nơi quy định.

Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác vận hành thử nghiệm mô hình hoạt động chính quyền địa phương cấp xã (mới) tại xã Phú Xuân. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Cán bộ có mặt đầy đủ, đúng giờ, làm việc nghiêm túc, đảm bảo quy trình chuyên nghiệp. Hệ thống máy tính, mạng nội bộ, phần mềm nghiệp vụ cơ bản được cài đặt đồng bộ.

Đoàn công tác nhấn mạnh Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã là mô hình góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền và người dân, vì vậy cần đảm bảo tính chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả trong phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của phường Buôn Hồ và xã Phú Xuân (mới) trong việc chuẩn bị mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là tinh thần làm việc của cán bộ, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với tinh thần nỗ lực cao nhất; tiếp tục đảm bảo điều kiện làm việc để phục vụ tốt nhất, hiệu quả nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; đồng thời tổ chức vận hành thử nghiệm kỹ lưỡng để kịp thời điều chỉnh những vướng mắc./.

