Đắk Lắk xử lý nhóm đối tượng cưỡng đoạt 21,5 tỷ đồng

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ, xử lý 3 đối tượng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” khi dàn cảnh để cưỡng đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân ở Đắk Lắk.

Các đối tượng gồm: Lù Thị Quyên Di (sinh 1984), Trần Thị Huyền Trang (sinh 1990) cùng trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk và Đặng Đình Mạnh (sinh 1981) trú tại xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, Di đã nhiều lần vay tiền của một người dân trú cùng xã để đáo hạn ngân hàng và nợ số tiền 21,5 tỷ đồng.

Do muốn chiếm đoạt số tiền trên nên ngày 11/9, Di đã liên hệ nhờ Trang và Mạnh cùng tham gia.

Trong 2 ngày 13 và 14/9, Di, Mạnh và Trang đã bàn bạc thống nhất, dùng lời nói uy hiếp vợ chồng người cho vay. Nhóm này dàn dựng cảnh đe dọa đang làm đơn tố cáo hành vi cho vay lãi nặng đến cơ quan Công an, đồng thời yêu cầu người cho vay phải viết giấy xóa nợ số tiền 21,5 tỷ đồng mà Di đã vay.

Bị các đối tượng liên tục đe dọa, người cho vay quá lo sợ nên đã viết giấy xóa nợ toàn bộ số tiền trên. Sau đó, đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật./.

