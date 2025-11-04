Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nhiều vụ vi phạm quy định pháp luật tại các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn và bếp ăn tập thể.

Tuy nhiên, vẫn có một số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra, đặc biệt là các bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục và các bữa ăn ca cho người lao động tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể.

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan này cần tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, khu công nghiệp, khu chế xuất và các cơ sở y tế.

Trong bối cảnh việc cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục khá phổ biến và đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau như tự tổ chức bếp ăn tại chỗ, mua suất ăn sẵn từ đơn vị khác, hoặc hợp đồng với các doanh nghiệp để tổ chức bếp ăn, Bộ Y tế cho rằng đây là một thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường.

Các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể cần được kiểm tra và giám sát chặt chẽ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển và giao nhận thực phẩm.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 13/11/2018 của Chính phủ về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm.

Các cơ sở này cần được phân công, phân cấp quản lý đầy đủ và không để sót bất kỳ cơ sở nào không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở giáo dục, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở y tế và các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cần được kiểm tra, giám sát và hậu kiểm thường xuyên, đảm bảo an toàn thực phẩm từ nguồn gốc thực phẩm đến quá trình chế biến và tiêu thụ.

Chế biến thực phẩm tại cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp Khải Thành (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục kiến thức về an toàn thực phẩm cho các đối tượng như công nhân, học sinh, sinh viên, cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm và nhân viên nhà trường.

Việc tuyên truyền cần chú trọng vào biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm, vệ sinh ăn uống và vệ sinh cá nhân, nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Bộ Y tế nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể và các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. Các cơ sở này cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Bộ Y tế cũng yêu cầu các tổ chức đoàn thể, công đoàn trong khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở y tế, ban đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thanh niên tại nhà trường và các tổ chức xã hội có liên quan tham gia giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng ngừa, lực lượng và phương tiện để kịp thời xử lý khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Đồng thời, các cơ sở cần tăng cường đào tạo và tập huấn cho lực lượng chuyên môn trong việc khám, cấp cứu, điều trị và xử lý ngộ độc thực phẩm./.

