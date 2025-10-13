Đề xuất cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử, tích hợp trên tem kiểm định

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về việc lập hồ sơ phương tiện điện tử, bỏ hồ sơ giấy khi thực hiện miễn đăng kiểm lần đầu.

Cụ thể, khi thực hiện các thủ tục trên, cơ sở đăng kiểm căn cứ vào dữ liệu trên cơ sở dữ liệu của xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu để lập hồ sơ phương tiện; trường hợp phát hiện thông số kỹ thuật bị sai thì cơ sở đăng kiểm phản hồi lại Cục Đăng kiểm Việt Nam để được đính chính.

Dự thảo Thông tư cũng bỏ quy định thu hồi giấy chứng nhận kiểm định khi chủ xe làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận, tem kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; bỏ quy định in giấy chứng nhận kiểm định khi cấp đăng kiểm cho phương tiện, đưa vào sử dụng giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử, tích hợp trên tem kiểm định.

Trong thời gian tới, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống phần mềm để cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử trên cơ sở đối chiếu với dữ liệu đăng ký xe của cơ quan Công an, dữ liệu xe nhập khẩu và xe sản xuất, lắp ráp trong nước của cục.

Cục Đăng kiểm tích hợp dữ liệu với tài khoản định danh điện tử của chủ xe và ứng dụng VNeID nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng trong việc quản lý, sử dụng và kiểm soát phương tiện.

Cục Đăng kiểm phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an nghiên cứu tích hợp dữ liệu đăng kiểm phương tiện và giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử vào ứng dụng định danh điện tử (VNeID) để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước./.

