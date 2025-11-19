Điều tàu chở hàng 135 tấn gia tải cho 2 cầu đường sắt tại Gia Lai

Mưa lớn kéo dài từ ngày 17/11 tại khu vực miền Trung đến Khánh Hòa đã khiến nhiều đoạn trên tuyến đường sắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đặc biệt từ ngày 18/11, tại tỉnh Gia Lai, lượng mưa từ thượng nguồn dồn về mạnh khiến mực nước qua cầu Luật Lễ 1 (Km01+606) và cầu Luật Lễ 2 (Km02+729) dâng cao bất thường, dòng chảy xiết, đe dọa trực tiếp đến kết cấu nhịp và chân mố trụ.

Trước tình huống này, ngày 19/11, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã kích hoạt phương án khẩn cấp, phong tỏa khu gian Diêu Trì-Quy Nhơn và điều tàu hàng gia tải để bảo vệ cầu.

Theo phương án kỹ thuật, Cầu Luật Lễ 1 gồm 2 nhịp, được gia tải bằng 2 toa tà vẹt, Cầu Luật Lễ 2 gồm 1 nhịp, được gia tải 1 toa tà vẹt, Mỗi toa nặng 44,5 tấn.

Cũng trong chiều 19/11, khi mực nước tiếp tục đổ về ga Diêu Trì, mức độ ngập trên ray cao, ngành đường sắt đã tổ chức sơ tán 3 đoàn tàu và hành khách trên chuyến SE1/SE3/SE7 đến các ga lân cận như Bình Định và Phước Nhơn. Tại đây, hành khách được phục vụ bữa ăn và nước uống miễn phí,

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay mưa lũ còn tiếp diễn và diễn biến khó lường, các đơn vị quản lý đường sắt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang tập trung, khẩn trương, huy động tối đa lực lượng, thiết bị cơ giới, phối hợp với các đơn vị trong ngành và chính quyền địa phương khắc phục sự cố để khôi phục chạy tàu sớm nhất.

Trong khi chờ khắc phục sự cố, ngành đường sắt phải tạm ngừng nhiều đoàn tàu trên tuyến Bắc-Nam và các tuyến nhánh liên quan để đảm bảo an toàn cho khách đi tàu.

Hành khách bị ảnh hưởng được hỗ trợ hoàn, trả vé trong thời gian tối đa 30 ngày, tính từ ngày ghi trên vé. Việc trả vé có thể thực hiện trực tuyến trên website dsvn.vn mà không cần đến nhà ga như trước đây./.

