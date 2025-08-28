Đỗ Tố Hoa, Thu Thủy và Đông Hùng góp giọng trong bản hòa ca về đất nước

Ngày 28/8, video ca nhạc (MV) “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang” chính thức ra mắt thể hiện niềm tự hào tiếp bước xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Ca khúc do nhạc sỹ Lê Tự Minh sáng tác, với sự kết hợp thể hiện của 3 giọng ca Đỗ Tố Hoa, Thu Thủy và Đông Hùng. Đồng hành cùng các ca sỹ là tập thể nghệ sỹ Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không-Không quân và Câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ, tạo nên một bản hòa ca rộng mở, lan tỏa tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc.

Hướng tới lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, lời ca vừa khắc họa ý chí quật cường, vừa tôn vinh thành quả cha ông, đồng thời gửi gắm niềm tin và trách nhiệm tiếp bước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Ca sỹ Đông Hùng gần đây đã ghi dấu ấn tại nhiều concert quốc gia nhờ chất giọng hào sảng, nội lực. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thông điệp xuyên suốt của tác phẩm được cô đọng trong bốn giá trị cốt lõi: Tự hào-Đoàn kết-Vươn lên-Vì Tổ quốc. Những ca từ tha thiết như lời nhắn nhủ, truyền thêm niềm tin và sức mạnh: “Giữ vững niềm tin vượt lên bão giông/Tiếp bước cha ông, nguyện luôn hiến dâng/Việt Nam ơi cùng bước tới vinh quang…”

Với bản phối khí của nhạc sỹ Phạm Anh Thông, tác phẩm được khoác lên “chiếc áo mới” hiện đại, khí thế nhưng vẫn đậm chất sử thi, khẳng định sức mạnh và bản lĩnh Việt Nam.

MV được thực hiện tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam với nhiều hình ảnh ý nghĩa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Phần video được đạo diễn Nguyễn Anh Dũng (Đài Truyền hình Việt Nam) và ekip trẻ trung, đầy nhiệt huyết thực hiện công phu. Hình ảnh trải dài từ làng quê thanh bình đến thành phố hiện đại, khắc họa một Việt Nam vừa thân thương, gần gũi, vừa khát vọng và giàu sức sống. Đặc biệt, bối cảnh chính tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) càng mang lại không khí linh thiêng và hùng tráng cho MV.

“Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang” như một bản hùng ca tiếp sức mạnh tinh thần cho thế hệ hôm nay tiếp tục đồng lòng vượt qua thách thức, đưa đất nước vươn mình vững mạnh./.

